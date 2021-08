Play-offs sind das Ziel

Erstes Heimspiel steigt am zweiten Spieltag: Die Heimspiele der TTF Liebherr Ochsenhausen finden wieder in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen statt. Die Verantwortlichen freuen sich, dass Zuschauer wieder zugelassen sind und die Spieler wieder anfeuern können. „Die letzten drei bis vier Prozent der Leistung kriegt man über die Fans“, sagt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. Insgesamt werden pro Spiel nur 189 Tickets wegen der Corona-Pandemie verkauft. Dadurch wird mit den Teams, die immer mit verschiedenen Betreuern und dergleichen anreisen, die Maximalzahl von 250 Leuten nicht überschritten. Normal würde die Halle bis zu rund 650 Zuschauer fassen. Während der Heimspiele gilt die 3-G-Regel. Das erste Heimspiel findet am 27. August, dem zweiten Spieltag, um 19 Uhr gegen den 1. FC Saarbrücken statt. Tickets gibt es unter: http://ttfo.de/tickets/