Play-off-Plätze sind in weiter Ferne

Insgesamt 155 Minuten hat es gedauert: Dann hat die bittere 1:3-Heimniederlage der TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga gegen den abstiegsgefährdeten TTC Zugbrücke Grenzau festgestanden. Durch diese sind die Play-off-Plätze für das Team von TTF-Cheftrainer Fu Yong in weite Ferne gerückt. Ochsenhausen (19 Spiele/20:18 Punkte) ist aktuell Tabellensechster. Die letzten beiden Play-off-Ränge belegen der TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell (3./19 Spiele/24:14) und der Post SV Mühlhausen (4./17 Spiele/22:12).

Im Normalfall wären Leader Simon Gauzy und Samuel Kulczycki feste Größen für die Partie gegen den Tabellenvorletzten Grenzau gewesen, gegen den zwei Punkte fest eingeplant waren. Doch beide waren verletzt beziehungsweise zu stark angeschlagen, als dass es für einen Einsatz gereicht hätte. So musste Kanak Jha gegen seinen Ex-Verein aus dem Westerwald die Führungsrolle übernehmen, eine Aufgabe, mit der er an diesem aus TTF-Sicht „gebrauchten“ Sonntagnachmittag überfordert war.

„Ich bin sehr enttäuscht“, sagte TTF-Trainer Fu Yong nach dem Spiel. „Wir haben leider nicht gut gespielt. Die Jungs waren nicht so gut drauf und auch etwas müde.“ Etwas ausführlicher äußerte sich Kristijan Pejinovic. „Da hast du kein Glück und dann kommt eben noch Pech dazu. Ich habe bei uns viel Eisen gesehen, Angst und Druck, den sich die Spieler selbst gemacht haben, weil sie nicht komplett waren und wussten, dass eigentlich ein Sieg her musste“, so der TTF-Präsident. Das sei bitter, doch das sei ein Prozess, da müssten die Spieler durch. „Es muss schon mal wehtun, sonst wirst du niemals große Ziele erreichen“, sagte Pejinovic weiter und lenkte den Blick auf die nahe Zukunft: „Auch die anderen Teams werden langsam aber sicher müde, der gestraffte Terminplan trägt auch dazu bei. Aber wir schauen erst einmal auf uns, auch wenn wir Schützenhilfe brauchen, und werden versuchen, unsere Chance zu nutzen, solange sie besteht.“ Die Saison sei noch drei Spiele lang. „Mal schauen, ob uns noch ein Wunder gelingt, wie wir es auch mal gebrauchen könnten. Heute war jedenfalls auch viel Pech dabei, vielleicht kommt das Glück ja noch zu uns zurück“, so der TTF-Präsident.

Jhas Auftaktniederlage gegen den 21-jährigen Rumänen Cristian Pletea in vier Sätzen (8:11, 11:8, 12:14, 10:12), von denen die letzten beiden sehr eng und umkämpft waren, war nicht gerade dazu angetan, Zuversicht und Optimismus im Team zu wecken. Ebenso wenig konnte der 18-jährige Maciej Kubik gegen den erfahrenen Patrick Baum etwas reißen, gegen den er beim 0:3 (5:11, 9:11, 9:11) trotz zweier enger Sätze ein gutes Stück von einem Erfolg entfernt blieb.

Für den einzigen TTF-Höhepunkt vor 130 Fans in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle sorgte der 24-jährige Franzose Can Akkuzu, der in der Bundesliga immer besser in Tritt kommt. Akkuzu ließ sein Team und die Zuschauer für eine knappe halbe Stunde auf die Wende hoffen, nachdem er den Taiwaner Feng Yi-Hsin in vier Sätzen (8:11, 11:9, 11:5, 11:9) in die Schranken gewiesen hatte.

Doch Kanak Jha konnte im Duell der Spitzenspieler gegen Patrick Baum nicht nachlegen und unterlag mit 1:3 (11:8, 6:11, 4:11, 7:11), sodass Ochsenhausen man nach 155 Minuten Spielzeit die bittere Niederlage gegen zweifellos lockerer und freier aufspielende Grenzauer quittieren musste. Es war deutlich zu erkennen, dass das TTF-Team mit der Last des Gewinnenmüssens mental nicht zurechtkam. Es fehlte der Führungsspieler, der voranging und die anderen mitriss. „Ich hoffe, wir können die Niederlage schnell abschütteln, schließlich haben wir schon am Mittwoch gegen Neu-Ulm das nächste wichtige Match“, sagte Kanak Jha.

Die Niederlage bedeutet noch nicht das Ende aller Play-off-Träume. Doch etwas anderes als drei Siege aus den verbleibenden drei Partien funktioniert nun nicht mehr – und selbst da wären die TTF auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen.

Am Mittwoch gastiert Ochsenhausen nun im Derby beim TTC Neu-Ulm, für den der Play-off-Zug nach der Niederlage in Saarbrücken wohl schon abgefahren ist. Am 1. April empfangen die TTF den Tabellenachten TSV Bad Königshofen und am 13. April treten die Ochsenhauser beim Neunten des Ligaklassements, dem SV Werder Bremen, an. Alles keine unbezwingbaren Gegner, aber starke, kompakte Mannschaften, gegen die alles passen muss, um zu gewinnen. Und gegen die Trainer Fu Yong vor allem personelle Alternativen haben muss, um das taktisch günstigste Trio zu stellen. Verliert Ochsenhausen eines dieser Spiele, ist der Traum geplatzt.

Die TTF waren zuletzt in der Saison 2014/15 nicht in den Play-offs um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft vertreten. Seinerzeit belegten Fulda-Maberzell, Grenzau, Düsseldorf und Saarbrücken die ersten vier Plätze nach der Punktrunde. Die TTF schlossen die Spielzeit als Tabellenfünfter ab.