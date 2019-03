Platzmangel in der Grundschule

Der Gemeinderat Ochsenhausen hat sich diese Woche wie berichtet mit den Kapazitätsengpässen bei den Kindergartenplätzen in der Kernstadt befasst und eine Erweiterung des städtischen Kindergartens in der Riedstraße um drei Gruppen beschlossen. Im Vorfeld dieser Entscheidung erkundigte sich eine Bürgern in der Bürgerfragestunde, ob man sich auch Gedanken darüber mache, was dies für Auswirkungen auf die Grundschule in Ochsenhausen habe.

„Wir gehen davon aus, dass wir in der Grundschule in den nächsten Jahren durchgängig dreizügig sein werden“, entgegnete Michael Schmid-Sax von der Stadtverwaltung. Er räumte auch ein, dass man im bestehenden Grundschulgebäude langsam am Rande der Möglichkeiten angekommen sei.

Es fänden deshalb Gespräche mit der benachbarten Rottumtalschule ab, um hier möglicherweise eine Lösung zu finden.