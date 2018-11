Plattform „rroxi“ erhält noch eine Chance

Die Internetplattform „rroxi“ des Gewerbevereins Ochsenhausen, auf der sich Unternehmen aus der Region Rottum, Rot und Iller vorstellen können, gibt es seit Mitte 2017. Der Vorsitzende des Gewerbevereins Oliver Schiele hat auf der Hauptversammlung am Mittwoch eine Zwischenbilanz mit Licht und Schatten gezogen und eine Diskussion angestoßen, ob und in welcher Form die Seite weiterlaufen soll. „Nur wenn die Mehrheit es unterstützt, macht es Sinn, das Projekt fortzuführen“, so Schiele. Die Mehrheit der Mitglieder sprach sich zwar für die Fortsetzung von „rroxi“ aus, alle Zweifel konnten jedoch nicht beseitigt werden.

„Mir persönlich liegt das Projekt sehr am Herzen“, sagte Schiele bei der Versammlung des Gewerbevereins im Adlersaal. Vom Konzept, den Unternehmen eine Online-Plattform zu bieten und für die Nutzer unter anderem mit dem Veranstaltungskalender einen Mehrwert zu schaffen, sei er nach wie vor überzeugt. Aber trotz eines hohen Marketingaufwands sei leider noch „kein durchschlagender Erfolg“ erzielt worden. „Bis jetzt haben wir es nicht geschafft, die Plattform in der Region zu etablieren“, so Schiele.

Die Zahl der beteiligten Unternehmen, die für ihren Eintrag auf „rroxi“ im Jahr 650 Euro zahlen, liege derzeit bei 31 – zum Start waren es 29. Neue Partner zu gewinnen, koste viel ehrenamtliche Zeit, sagte Oliver Schiele. Der Jahresbeitrag in Höhe von 650 Euro werde zudem von manchen als zu hoch empfunden. Die Pflege der Seite – hier arbeitet der Gewerbeverein mit der Firma Smart IT zusammen – und das Marketing würden aber Geld kosten. In der Anfangsphase hat der Gewerbeverein das Projekt mit 10 000 Euro bezuschusst. Schiele und Tobias Kirchenmaier von Smart IT betonten unisono, dass bislang „extrem viel Arbeit und Energie“ in das Projekt gesteckt worden sei. 30 bis 50 Nutzer gebe es pro Tag, sagte Kirchenmaier, der sich für eine Weiterführung aussprach, aber auch sagte: „Wenn wir weitermachen, dann richtig.“

Schiele erklärte, dass es zwei Möglichkeiten gebe. Entweder werde die Plattform zum 30. Juni 2019 eingestellt. Oder es gehe weiter, dafür müssten aber Kosten eingespart werden, um die Jahresbeiträge attraktiv zu gestalten. Schiele nannte 250 Euro pro Partner als neuen Maßstab, für Neumitglieder fielen zudem einmalig 600 Euro an. Im Gegenzug müssten die Firmen mehr Dinge selbst einpflegen. Außerdem bedürfe es mehr Einsatz im gesamten Gewerbeverein sowie mehr Ehrenamtliche, die sich einbringen.

In der sich anschließenden Diskussion klang unter anderem an, dass Auswärtige, die im Internet etwas zur Einkaufsstadt Ochsenhausen suchen, nicht zwingend auf „rroxi“ landen, sondern eher auf der städtischen Homepage. Eine Verknüpfung der beiden Seiten wurde ebenfalls thematisiert, von der städtischen Wirtschaftsförderin Monika Merk aber kritisch gesehen. Der ehemalige Gewerbevereins-Vorsitzende Wilfried King verwies auf das Innenstadtkonzept aus dem Jahr 2013, in dem auch eine Internet-Plattform zur Bündelung der Interessen der Unternehmen festgehalten sei. Er empfahl, dieses Konzept nicht zu vergessen, sondern hin und wieder daran zu denken, „was wir uns dort vorgenommen haben“.

19 Mitglieder sind pro „rroxi“

Kassier Kevin Nothelfer äußerte den Wunsch, dass noch mehr Vereinsmitglieder Teil von „rroxi“ werden. Der Gewerbeverein habe 131 Mitglieder, die 31 Partner von „rroxi“ seien in seinen Augen zu wenig. Und Vorstandsmitglied Andrea Ziese sprach nochmals die benötigte Hilfe bei der Pflege der Plattform an: „Wir kommen nur weiter, wenn wir auch Leute haben, die das unterstützen.“ Auf Schieles diesbezüglichen Aufruf meldete sich jedoch nur ein Mitglied und der Vorsitzende bat darum, dass sich in den kommenden Wochen noch mehr Unterstützer melden sollten. Bei der Abstimmung zur prinzipiellen Fortsetzung des Projekts sprachen sich 19 Mitglieder dafür und vier dagegen aus. Acht enthielten sich. Bei der Hauptversammlung im kommenden Jahr soll laut Schiele nochmals betrachtet werden, wie sich „rroxi“ bis dahin entwickelt hat.