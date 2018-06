PKW-Fahrerin übersieht Radfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten jugendlichen Radfahrer ereignete sich am Freitagmittag um 12.10 Uhr in der Poststraße. Eine 30-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Poststraße nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen und übersah hierbei den verbotswidrig auf dem Gehweg fahrenden 15-Jährigen auf seinem Rennrad. Der Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei leicht. Er kam zur Behandlung in die Biberacher Kreisklinik. Am PKW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, am Fahrrad von etwa 300 Euro.