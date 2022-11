Pianist Baryshevskyi gewinnt in New York Goldmedaille

Der Pianist Antonii Baryshevskyi hat sich vor wenigen Tagen in New York bei der sechsten NTD International Piano Competition unter einer internationalen Auswahl hochbegabter Pianisten aus mehr als 20 Staaten durchgesetzt und den ersten Preis und damit die Goldmedaille gewonnen. Dies teilt die Landesakademie Ochsenhausen mit, denn seit vielen Jahren ist Baryshevskyi eng mit der Landesakademie verbunden. „Coming to Ochsenhausen is like coming home“, wird der Pianist in der Mitteilung aus einem Interview im vergangenen Jahr zitiert. Der neue Preisträger ist am Samstag, 12. November, ab 19 Uhr live im Bibliothekssaal der Landesakadmie zu sehen und zu hören. Baryshevskyi gibt zusammen mit dem Geiger Miclen Lai Pang ein Kammerkonzert. Der Eintritt ist frei. Wegen der begrenzten Platzzahl bittet die Landesakademie um Platzreservierung online auf der Seite www.landesakademie-ochsenhausen.de oder telefonisch unter 07352 / 911 025.