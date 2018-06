Pia Gayer bleibt Vorsitzende der Ochsenhauser Seniorengemeinschaft „Alt werden – jung bleiben“. Die Mitglieder hielten in der bunt dekorierten Begegnungsstätte Schranne ihre Hauptversammlung ab.

Mit dem Heimatlied „Mein lieb’ Ochsenhausen“, gespielt auf dem Keyboard von Hans Ruß, wurde die Versammlung der zahlreich erschienenen Mitglieder eröffnet. Die Vorsitzende Pia Gayer sprach in ihrem Bericht über die vielen Begegnungen während des vergangenen Jahres. An 48 Nachmittagen wurde ein Programm in der Schranne angeboten, darunter waren zwölf Seniorennachmittage.

Es war ein vielseitiges Programm mit Fasching, Nikolausbesuch, Weihnachtsfeier, Bußfeier und jeden Dienstag Singen und Spielen. Eine nette Überraschung sei der Ausflug ins Café Grieser mit Musik und Gesang gewesen, so Pia Gayer, die die Mitglieder der Ochsenhauser Seniorengemeinschaft für den guten Besuch in der Schranne lobte.

Schriftführer Hans Ruß berichtete kurz über die Tätigkeit im Ausschuss. In seiner Eigenschaft als Kassierer trug er den Kassenbericht vor. Der als Gast anwesende Bürgermeister Andreas Denzel äußerte sich überrascht darüber, dass so viele Mitglieder zur Versammlung gekommen seien. Denzels Rede enthielt auch eine Vorausschau auf die Stadtentwicklung in Ochsenhausen, ehe der Bürgermeister die Wahlleitung übernahm.

Die Wahlen der Seniorengemeinschaft brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzende der Seniorengemeinschaft „Alt werden – jung bleiben“ bleibt Pia Gayer, die stellvertretende Vorsitzende ist Emmi Buck, die Aufgaben des Schriftführers und Kassierers hat Hans Ruß, den Ausschuss bilden Hanna Wespel, Rose Unseld, Edeltraud Boehmisch und Toni Jäger.