Pfarrjugend Ochsenhausen sucht Kleider

Die Pfarrjugend von Ochsenhausen soll bei der 72-Stunden-Aktion bis Sonntag 1440 Kilogramm Kleider sammeln und Teile davon neu designen oder völlig neue Produkte kreieren. Ziel ist es, am kommenden Sonntag, 26. Mai, von 15 bis 17 Uhr in der Kapfhalle in Ochsenhausen eine große Modenschau und einen Kleiderverkauf zu veranstalten.

Präsentiert werden die neu erstellten, aufgebesserten Kleidungsstücke für Jung und Alt. Deshalb sammelt die Pfarrjugend Kleidung, die nicht mehr braucht wird. Abgabe ist bis Samstag, 19 Uhr, in der Jahnstraße 6 in Ochsenhausen möglich. Nebenbei gestalten Jugendliche einen eigenen Kleidercontainer. Während der Modeschau gibt es Kaffee und Kuchen. Der Erlös der 72-Stunden-Aktion geht an das Projekt „Aktion Hoffnung“.