Petrus hat ein Einsehen mit Reitern

Schnee und viel Regen sind noch am Samstag über Ochsenhausen heruntergegangen, aber am Sonntag gab Petrus nach, denn der 43. Sankt-Georgs-Ritt stand an diesem Tag an. Dieser traditionelle Flurumritt hätte bei jeder Wetterlage stattgefunden.

Unter dem Motto: „Erde singe, dass es klinge“ gingen etwa 550 Reiter auch bei schlechten Wetterprognosen singend und betend mit ihren Pferden durch die Fluren des ehemaligen Klostergebiets und boten ein farbenträchtiges Bild ab, bevor sie sich bei der Reitermesse, gestaltet von der Stadtkapelle Ochsenhausen unter der Leitung von Thomas Wolf, auf dem Klosterhof wieder trafen.

Diese Wertschätzung und Achtung der Schöpfung, die nachhaltige Sorge um sie, stehen im Mittelpunkt der Feierlichkeiten mit diesem Höhepunkt. Der emeritierte Domdekan der Erzdiözese Freiburg, Wolfgang Sauer, war in diesem Jahr Festprediger, Zelebrant und Reliquienträger. Auch beim Flurritt war er dabei, allerdings nicht auf einem Pferd. Er saß in einer schön geschmückten Kutsche, zusammen mit den Bürgermeistern aus Ochsenhausen und Erlenmoos, Andreas Denzel und Stefan Echteler.

Das Triduum zur Vorbereitung der Feierlichkeiten begann bereits am 1. Mai mit einer Predigt von Pastoralreferent Karlheinz Bisch. Am Vorabend des Sankt-Georgs-Ritts hat Dekan Sigmund F. J. Schänzle die Predigt gehalten. Der Festtag des Sankt-Georgs-Ritts begann bereits am Sonntagmorgen mit einem Festgottesdienst und „Missa brevis in D“ für Chor und Orgel von Robert Jones unter der Leitung von Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer und der Mitgestaltung durch den Kirchenchor Ochsenhausen.