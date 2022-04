Peter Schneider spricht über 70 Jahre Baden-Württemberg

Zum Jubiläum das Bundeslands Baden-Württemberg hat das Bildungswerk Ochsenhausen in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Biberach einen besonderen Vortrag im Kursangebot. Am Donnerstag 5. Mai, von 19 bis 21.30 Uhr wird Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbandes, sprechen über „70-Jahre Baden-Württemberg – eine Erfolgsgeschichte?“ Mit seinen zahlreichen beruflichen und ehrenamtlichen Aktivitäten wagt Peter Schneider als oberschwäbischer Landsmann mit dem Blick über den Tellerrand einen Blick zurück auf 70 Jahre Baden-Württemberg. Die Jugendmusikschule Ochsenhausen wird die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Der Vortrag findet statt in der Kundenhalle der Sparkasse, Schloßstraße 8, in Ochsenhausen. Der Eintritt ist frei, die VHS bittet aber unter Telefon 07352 / 202 893 oder per E-Mail an bildungswerk@t-online.de um Anmeldung für den Kurs mit der Nummer 21022.