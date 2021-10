Peter Kasper ist neuer Ortsbeauftragter beim Volksbund

Der Geschäftsführer vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Bernhard Diehl, hat die ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Bezirksverband Südbaden-Südwürttemberg zur Mitarbeitertagung nach Bad Waldsee eingeladen. In seiner Rede erinnerte er zunächst an die Gedenkfeier auf der Kriegsgräberstätte des Ersten Weltkrieges in Hohrod/Bärenstall in Frankreich, wo der Bezirksverband mit Reservisten und Kameradschaftsverbänden aus Baden-Württemberg und Bayern teilnahmen und den 2400 Gefallenen gedachten. Wegen der Corona-Krise musste die Jugendarbeit eingeschränkt werden, so trafen sich Jugendliche nur aus Ravensburg zu einer Exkursion an historischen Orten, wie den Goldbacher Stollen bei Überlingen und der Gedenkstätte Lerchenberg bei Meersburg.

Große Aufmerksamkeit in der Bevölkerung weckten die Nachforschungen und geplanten Öffnungen des Winterbergtunnels in Frankreich. Dort liegen noch vermutlich über 200 deutsche Soldaten des Reserve-Infanterie-Regiments 117, das 1917 bei Gefechten des Ersten Weltkrieges verschüttet wurden und verstarben. Dieses Regiment ist eng mit der Region Südbaden verbunden.

Zur Haus- und Straßensammlung des Volksbunds im vergangenen Jahr, so berichtete Diehl, konnte – wegen der Corona-Einschränkungen – lediglich ein Drittel des Ergebnisses von 2019 erreicht werden. Er hoffe, dass eine nochmalige Absage vermieden werden kann, sonst kämen große finanzielle Probleme auf den Volksbund zu. Nach dem informellen Teil berichteten die einzelnen Ortsbeauftragten von ihrer Arbeit.

Nach den Ehrungen langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter hieß Bernhard Diehl den neuen Ortsverbandsleiter Peter Kasper aus Ochsenhausen herzlich willkommen und setzte ihn offiziell in sein neues Amt ein, das von Siegfried Wespel nach fast 40 Jahren weitergegeben wurde. Dieser sicherte seine volle Unterstützung zu, damit wieder ein Sammelergebnis wie in den Vorjahren zustande kommt.