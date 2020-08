Peter Arendt in den Ruhestand verabschiedet

Mit Ablauf des Schuljahres hat Peter Arendt nach 42 Dienstjahren den Schuldienst verlassen und ist in seinen wohlverdienten Ruhestand eingetreten. Peter Arendt wurde an der Grundschlue Ochsenhausen in einer Feierstunde zum Ende des Schuljahres im Kreise des Kollegiums verabschiedet.

Die Rektorin Stephanie Albrecht dankte dem zukünftigen Pensionär für sein Engagement, seine Zuverlässigkeit, Kollegialität und für alles, was er für Lehrer und Schüler geleistet hat. Viele guten Wünsche konnte er von der gesamten Schulgemeinschaft entgegennehmen.

Als Junglehrer startete Peter Arendt im Elisabethenheim in Schönebürg, der heutigen Vinzenz-von-Paul-Schule. Seine weiteren schulischen Stationen waren die Grundschule in Blaubeuren-Gerhausen, die ehemalige Hauptschule in Ochsenhausen und die Grundschule in Orsenhausen. Arendt unterrichtete in den vergangenen 17 Jahren an der Grundschule in Ochsenhausen.

Als Pädagoge der alten Schule habe er vielen Generationen von Schülern Basiskompetenzen vermittelt und sie alle gut und erfolgreich auf das Leben vorbereitet, teilt die Grundschule mit. Nicht nur Mathematik, Deutsch und Sport seien ihm wichtig gewesen, sondern Allgemeinbildung, ein kritischer Blick auf die Umwelt, Höflichkeit und ein gutes Miteinander. Ihm sei es immer ein Anliegen gewesen, das Beste von jedem Schüler zu fordern. Er sei im Kollegium, bei der Schülerschaft, den Eltern und im ganzen Schulteam sehr beliebt und geschätzt.

Peter Arendts Engagement im sportlichen Bereich wird eine große Lücke hinterlassen. Er organisierte viele sportliche Veranstaltungen an der Schule und begleitete sportliche Wettkämpfe. Darüber hinaus unterstützte er die Kooperation mit dem Sportverein Ochsenhausen.