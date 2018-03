Die Personalplanungen beim Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren. Mit wie vielen Spielern die Oberschwaben die Saison 2018/19 angehen werden, ist noch offen.

Ob vier oder wie in der laufenden Runde auch künftig wieder fünf Spieler das Ochsenhauser Trikot tragen werden, ist laut TTF-Präsident Kristijan Pejinovic davon abhängig, ob es zu den gesuchten Spielerprofilen entsprechend verfügbare Namen gibt. „Und auch davon, wie sich das Personalpuzzle in der Bundesliga entwickelt“, ergänzt der 37-Jährige. Fix planen können die TTF für die kommende Saison mit Simon Gauzy und Hugo Calderano. Der Franzose und der Brasilianer haben noch einen Vertrag für die nächste Saison. Darüber hinaus gibt es laut Pejinovic bei beiden eine Option für eine weitere Spielzeit. Fest steht ebenso, dass Yuto Muramatsu – er wechselt zurück nach Japan, um dort für sein Firmenteam in der neuen T-League zu spielen, wird aber weiter am LMC trainieren – und Joao Geraldo (Pejinovic: „Er geht zu 99 Prozent nach Frankreich“) den Verein zum Saisonende verlassen werden.

Jakub Dyjas wollen die TTF weiter an den Verein binden, aber einen Vertrag für die nächste Spielzeit hat der Pole noch nicht unterschrieben. „Wir sind in Verhandlungen. Ich bin optimistisch, dass er bleiben wird. Ich hoffe, dass es sich noch in dieser Woche entscheiden wird“, sagt der TTF-Präsident. Er möchte, dass Dyjas, der auch bei anderen Vereinen sehr begehrt sei, noch die nächsten zwei Jahre bei den Ochsenhausern bleibt. „Er hat sich in den letzten Wochen sehr gut entwickelt“, so Pejinovic.

Für die noch offene (n) Planstelle (n) haben die Ochsenhauser nach Angaben des Vereinschefs vier Kandidaten im Fokus. Einer davon ist der 20-jährige Franzose Can Akkuzu. Die aktuelle Nummer 82 der Weltrangliste trainiert an der TTF-Nachwuchsakademie, dem Liebherr Masters College (LMC), und spielt aktuell beim AS Pontoise-Cergy in Frankreich. „Er ist ein guter Junge“, sagt Pejinovic über den 1,79 Meter großen Rechtshänder. „Wir werden ihn weiter beobachten und zeitnah eine Entscheidung über eine eventuelle Verpflichtung treffen.“

Guter Doppelspieler gesucht

Weitere Namen von Spielern, die beobachtet werden, nannte Pejinovic nicht. Die Überlegungen, eventuell auch einen erfahrenen externen Spieler zu holen, gibt es noch. Was dieser mitbringen sollte? „Er müsste auch ein guter Doppelspieler sein, denn ab der nächsten Saison wird ja wieder Doppel gespielt“, erläutert der TTF-Chef und fügt hinzu: „Ein Linkshänder wäre schön und er müsste die Mannschaft definitiv weiterbringen.“ Einen Spieler von außen zu holen, wäre nach Ansicht von Pejinovic auch keine Abkehr von der Vereins-Philosophie, auf junge Spieler aus dem LMC zu bauen. „Es wäre lediglich eine zeitlich begrenzte Maßnahme, um an der Philosophie festhalten zu können“, so der 37-Jährige.

Am Freitag steht für die TTF Liebherr Ochsenhausen das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim 1. FC Saarbrücken an (Spielbeginn: 18.30 Uhr). Das Hinspiel verloren die TTF mit 2:3. Einen Livestream zur Partie gibt es im Internet auf Laola1.tv.