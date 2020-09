Percussion-Duo Porter zeigt sich in herausragender Spiellaune

Viele künstlerische Höhepunkte sind seit März dem Virus zum Opfer gefallen, die von der Landesakademie für dieses Jahr geplante Konzertreihe „25 Jahre BrunoFrey-Musikpreis“ wurde auf wenige Konzerte eingedampft. Das jüngste Konzert mit dem Percussion-Duo der beiden in der Region wohlbekannten, vielfachen Preisträgerinnen Jessica und Vanessa Porter setzte jedoch vor erlesenem Publikum im Bibliothekssaal einen herausragenden Akzent.

Gehörte es von Anfang an zu den zentralen Intentionen von Bruno Frey, städtisches und internationales kulturelles Niveau in die Region zu bringen und entsprechend der wirtschaftlichen Bedeutung gleichermaßen auch die regionale Kultur zu fördern – immerhin 450000 Euro wurden, so Akademiedirektor Prof. Dr. Weigele, seit Bestehen der Stiftung an Preisgeldern investiert – stand und steht gerade dieses Percussion-Duo beispielhaft gleich für beide Ziele. Aus Laupheim stammend führte der Weg der Schwestern über Kreis-, Landes- und Bundesebene zügig in internationale Gefilde. Touren in Europa, Amerika und Asien, die erfolgreiche Teilnahme an zahlreichen internationale Percussion- und Musikfestivals brachte das am Royal College of Music in London geadelte Duo in die vorderste Reihe.

Trotz der, von regulär 270 auf abstandsbedingt nur noch 80 Personen, reduzierten Besucherzahl, hatten es viele Fans des Duos in das seit Langem ausgebuchte Konzert geschafft und wurden mit einem höchst inspirierenden Musikerlebnis beschenkt. Die Spielfreude der Schwestern war nach der langen, erzwungenen Auszeit förmlich mit Händen zu greifen. Bereits der mit einem fulminanten Trommelgewitter auf 13 Trommeln eingeleitete Auftakt „Eight on Three and Nine on Two“ des zeitgenössischen Komponisten Robert Marino hatte es ins sich. Auf zwei Spieler aufgeteilte, höchst komplexe Rhythmen gemeinsam auf dem gleichen Instrumentarium gespielt, vergleichbar einem vierhändigen Stück am Klavier, setzen ein hochpräzises, intuitives Zusammenspiel voraus. In der gezeigten Dichte und Präzision der oft auch komplementärrhythmisch verzahnten Patterns dürften sich hier wenige gleichwertige Konkurrenten finden lassen.

In einem stilistischen Parforceritt wurde die riesige Bandbreite des umfangreichen Schlaginstrumentariums in dem gewählten Programm weitestgehend ausgeschöpft. Die Fantasie und Fuge in a-Moll von J.S. Bach pulsierte in barocker Pracht mit feinsinniger Binnendynamik und plastischen Themeneinsätzen auf zwei Marimbaphonen, bevor Rhythmen des Nuevo Tango von Astor Piazzolla in „Nightclub 1960“ die begeisterten Zuhörer ins Argentinien der 1960er Jahre katapultierten. Ursprünglich für Flöte oder Violine und Gitarre geschrieben, blieb in der Bearbeitung für Vibraphon und Marimbaphon nur noch der Geigenbogen zum gelegentlichen Anstreichen der Klangplatten übrig. In der „Clapping Music“ des Minimalisten Steve Reich führte ein minutenlanges Claves-Duell im 12/8-Takt in einem „wandernden Ostinato“ – der erste Spieler wiederholt beständig sein Rhythmuspattern, während es der zweite Spieler taktweise um ein Achtel verschiebt – zu frappierenden Synkopeneffekten. Bearbeitungen von Maurice Ravels Orchesterwerk „Alborada del Gracioso“, eine John Cage verpflichtete Originalkomposition der jungen amerikanischen Komponistin Alyssa Weinberg für präpariertes Vibraphon und das zum Trio mit Papa Michael Porter erweiterte Duo „Catching Shadows“ von Ivan Trevino setzten das abwechslungsreiche Programm fort. Obwohl das hochvirtuose „Trio Per Uno“, von den beiden Schwestern – vom Komponisten autorisiert - zum Duo umgearbeitet, mit seinen teils martialischen Anklängen an Landsknechtstrommeln oder rituelle Stammestänze bereits als typisches „Rausschmeißerstück“ daherkam, gab es nach anhaltendem Applaus gleich noch zwei Zugaben. Mit einfühlsamen, impressionistisch schwebenden Klängen beendete schließlich Debussys berühmtes „Clair De Lune“ aus der Suite Bergamasque das kurzweilige Konzertevent und entließ die Besucher in die mondhelle Nacht.