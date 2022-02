Pejinovic: „Es ist nichts Fatales geschehen“

Vier Spiele stehen in der Punktrunde der Tischtennis-Bundesliga noch an. Die TTF Liebherr Ochsenhausen können als Tabellenfünfter die Play-offs noch erreichen. Um diese liefern sich Ochsenhauser aber aktuell mit mehreren Konkurrenten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Interview äußert sich TTF-Präsident Kristijan Pejinovic über die aktuelle Lage des Clubs und die Verletzung von Leitwolf Simon Gauzy.

Herr Pejinovic, die TTF sind mit 12:0 Punkten in die Saison gestartet und die Euphorie war groß, jetzt stehen sie bei 20:16 und haben um die Qualifikation für die Play-offs schwer zu kämpfen. Was ist geschehen, was hat zu dieser Situation geführt?

Es ist nichts Fatales geschehen. Wir haben vieles gut gemacht und haben phasenweise über unserem Niveau gespielt. Was wir erreicht haben, hat viele überrascht und die Euphorie war meines Erachtens zu groß.Wir hatten in der Vorrunde lange einen Lauf, wir waren mental oft stark und das Glück war auf unserer Seite und zum Rückrundenstart eben nicht mehr. Wir konnten lange Zeit den Abgang von Hugo Calderano kompensieren, was erstaunlich war. Nun vermissen wir die 15:1-Bilanz von ihm und dies wirkt sich natürlich auf unserem Punktekonto aus. Die vier jungen Spieler inklusive Can Akkuzu haben nicht mal ein Durchschnittsalter von 21, was hier für noch fehlende Erfahrung spricht. Diese Erfahrung werden sie erst mit der Zeit bekommen, um dann eventuell irgendwann in die Fußstapfen eines Hugo Calderano hineinzuwachsen.

Wie bewerten Sie die bisherigen Leistungen der Spieler? Wer hat schon einen deutlichen Sprung gemacht, wer hinkt noch hinterher? Weshalb konnte selbst ein Leitwolf wie Simon Gauzy bisher nur knapp eine positive Bilanz erspielen?

Die Spieler haben sich alle weiterentwickelt und sind vereinzelt auch über ihr Limit gegangen. Simon hat die meiste Verantwortung auf seinen Schultern was neu für ihn ist – die Jahre zuvor hatte er mit Hugo ein „Tag Team“ bilden können und so wurde diese Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Ebenso hatte er leider eine zu kurze Pause nach Olympia, die sich nun bemerkbar macht.

Wie steht es um die Verletzung von Simon Gauzy? Ein erfahrener Spieler wie er wäre ja sicher sehr wichtig für das Team in der heißen Endphase der Punktrunde.

Er hatte bereits zwei Untersuchungen und es handelt sich hierbei um keine ernste Verletzung. Er wird schnell wieder im Court stehen können. Unsere Aufgabe muss es aber sein, dass die gesamte Mannschaft in den kommenden Spielen das Maximum abruft und nicht nur der Leitwolf.

Was kann man jetzt tun, um den Spielern den Rücken zu stärken, damit der Stress nicht übermächtig wird in den ausstehenden Spielen?

Die Spieler benötigen eine gewisse Ablenkung neben dem Training und den Spielen. Man muss Zeit für Gespräche finden, um die Köpfe frei zu machen und ihnen dabei helfen, den Blick nach vorn zu richten.

Die Chance auf die Play-offs ist ja noch gegeben, vier ausstehende Partien werden über alles entscheiden. Sind Sie optimistisch, dass es noch gelingt, das große Saisonziel einzutüten?

Wir sind immer optimistisch – sonst würden wir diese Philosophie nicht leben und lieben. Aber wir sind auch realistisch – das heißt, wir werden sehen, ob das Team in der Lage ist, das erwähnte Maximum abzurufen.

Sollte es tatsächlich aber nicht gelingen, würde dies das Team und den Verein als Ganzen zurückwerfen oder wäre das aufzufangen und würde nichts am Konzept ändern?

Natürlich ändert dies nichts an unserer Philosophie. Wir werden sehen, wie sich das Team entwickelt und sind auch momentan in den letzten Gesprächen für die neue Saison. Das Ergebnis der kommenden Partien fließt aber nicht in diese Gespräche mit ein.