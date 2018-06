Exakt vier Stunden hat es gedauert, bis Simon Gauzy – nach abgewehrtem Matchball gegen sich – die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Verlängerung des Entscheidungssatzes gegen Steffen Mengel erlöste und den 3:2-Sieg für seine Mannschaft in Bergneustadt in der Tischtennis-Bundesliga sicherstellte. Da Spitzenreiter Fulda-Maberzell überraschend in Mühlhausen mit 1:3 die erste Saisonniederlage kassierte, zogen die TTF nach Punkten wieder mit den Osthessen.

Alles in allem war es eine solide Leistung, auch weil Hugo Calderano gegen die „Schwalben“ nicht punkten konnte und seine Mitspieler Simon Gauzy und Yuto Muramatsu – dasselbe Trio wie gegen Roskilde in der Champions League (3:2) – dies mit großem Einsatz kompensierten.

Es war aber auch eine hektische Partie mit vielen Diskussionen, in deren Mittelpunkt die Schiedsrichter standen, die die Aufschläge Calderanos mehrfach abzählten. Aufschläge, die bisher auf großen internationalen Turnieren und auch bei den Olympischen Spielen nicht moniert wurden. Kristijan Pejinovic war nach der Partie verärgert und konnte den Sieg nicht genießen: „Wenn so viele Entscheidungen durch die Unparteiischen beeinflusst werden, hat das am Ende gar nichts mehr mit Tischtennis zu tun. Das ist nicht gut für die Zuschauer, für die Liga und unseren Sport generell.“

Pejinovic führte noch ein konkretes Beispiel für seinen Unmut an. Im fünften Satz zwischen Mengel und Gauzy habe Mengel einen Ball verschlagen und vor Wut auf den Tisch gehauen. Beide Spieler hatten zu diesem Zeitpunkt bereits gelbe Karten gesehen, nach Reglement hätte Mengel dann die rote Karte sehen müssen. Der Schiri: „Er hat ja nicht so fest draufgehauen“. Pejinovic schäumte: „Ohne Worte, Regel ist Regel!“

Simon Gauzy hatte die TTF mit einem 3:0 über Benedikt Duda in Führung gebracht, Duda war zwei Tage zuvor von Bundestrainer Roßkopf für die EM in Budapest nominiert worden. Es folgte das erste hektische Match zwischen Hugo Calderano und Steffen Mengel, das der TTF-Brasilianer nach Diskussionen mit 9:11 im fünften Satz verlor. Im dritten Match musste sich Yuto Muramatsu gegen Ricardo Walther quälen, bis sein knapper Fünf-Satz-Sieg feststand.

Gauzy gewinnt Entscheidungssatz

Duda schlug anschließend den zunehmend verunsicherten Calderano, der wegen der Diskussionen um seine Aufschläge nur noch harmlose Services mit der Rückhand machen konnte, in vier Sätzen. Die Entscheidung musste zwischen Mengel und Gauzy fallen, der das umkämpfte Match schließlich mit 12:10 im fünften Satz entschied.

Auch Cheftrainer Dubravko Skoric war mit den Darbietungen der Schiedsrichter nicht einverstanden: „Es war ein schwieriges, hektisches Spiel, in dem sich die Schiedsrichter wichtig machen wollten.“ Mit den Leistungen seiner Schützlinge war Skoric indes einverstanden: „Das Team hat trotz der schwierigen Umstände die Ruhe bewahrt und ließ uns am Ende doch noch einigermaßen zufrieden die Halle verlassen. Simon Gauzy, der zum Matchwinner für die TTF wurde, fand nach der Partie ebenfalls deutliche Worte: „Es war ein sehr enges, stressiges Spiel mit dem besseren Ende für uns. Die Sache mit Hugos Aufschlägen hat uns nicht unberührt gelassen.“