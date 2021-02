Pedelecfahrer bei Sturz leicht verletzt

Ein Pedelecfahrer ist am Montagnachmittag in Ochsenhausen gestürzt. Dabei zog sich der 61-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden am Pedelec schätzt die Polizei auf ungefähr 200 Euro. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 16 Uhr auf dem Radweg von Laubach in Richtung Edelbeuren. Der 61-Jährige wollte auf die Straße fahren. Am Bordstein stürzte er, wobei er sich leicht verletzte. Ein Krankenwagen transportierte ihn in eine Klinik. Die Polizei erinnert daran, dass das Risiko von Stürzen zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden kann. Ganz auszuschließen sei die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie, denn alle würden Fehler machen, ob Kinder oder Erwachsene. Die dann drohenden Folgen, nämlich schwere oder manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion „Schütze Dein Bestes“ wirbt die Polizei dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.