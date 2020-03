Der bei den TTF Liebherr Ochsenhausen zum Saisonende ausscheidende Meistertrainer Dmitrij Mazunov wechselt innerhalb der Tischtennis-Bundesliga zum TTC Neu-Ulm. Das teilte der Erstliga-Neuling in einer Pressemitteilung mit. Mit ihm kommt der Russe Vladimir Sidorenko an die Donau.

Vor wenigen Wochen hatte Dmitrij Mazunov bekannt gegeben, dass er als Trainer bei den TTF Liebherr Ochsenhausen zum Saisonende aufhören wird. Nun hat der Russe einen Vertrag beim TTC Neu-Ulm unterschrieben. „Wir haben die Gelegenheit genutzt und mit Dmitrij Mazunov nicht nur einen Toptrainer aus der Region für unser Bundesligateam begeistern können, sondern auch einen Fachmann engagiert, der uns auch bei der professionellen Entwicklung des Tischtennisstandorts Ulm/Neu-Ulm weiterhelfen wird“, freut sich Florian Ebner. Dmitrij Mazunov, der von 2013 bis 2016 auch für den SC Staig spielte, in Orsenhausen bei Schwendi wohnt und einen Einjahresvertrag unterschrieb, übernimmt damit die Aufgabe des bisherigen Chefcoachs Chen Zhibin. „Chen Zhibin hat den TTC Neu-Ulm hervorragend und erfolgreich durch unsere erste Bundesligasaison geführt“, bedankte sich Ebner bei dem Chinesen.

Neben Chen Zhibin verlassen auch Gustavo Tsuboi, Abdel-Kader Salifou und Viktor Brodd den TTC Neu-Ulm. „Jeder hat mit mitreißenden Siegen dazu beigetragen, den TTC Neu-Ulm und Profi-Tischtennissport in der Region bekannter zu machen und die Zuschauer mit ihrem Spiel zu faszinieren“, so TTC-Teammanagerin Nadine Berti.

Double aus Meisterschaft und Pokal

Dmitrij Mazunov war mit den TTF viele Jahre verbunden. Gleich in seiner ersten Saison als Trainer der Ochsenhauser holte er in der vergangenen Spielzeit das Double aus Meisterschaft und Pokal und damit die ersten Titel für Ochsenhausen seit 2004. Mazunov selbst sagt: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Der TTC Neu-Ulm ist ein spannendes Projekt, bei dem man viel bewegen kann.“

Dmitrij Mazunov bringt auch Vladimir Sidorenko zum TTC Neu-Ulm. Das 17-jährige Supertalent spielte in der vergangenen Saison im Bundesligateam der TTF Liebherr Ochsenhausen. Er kam sieben Mal zum Einsatz und beendete vier Spiele als Sieger. Trotz seines jugendlichen Alters belegt Sidorenko, der einen Vertrag für eine Saison erhielt, bereits Platz 171 der Weltrangliste. Der Linkshänder soll mit dem ebenfalls 17 Jahre alten Kay Stumper, der als größtes deutsches Talent gilt und in der vergangenen Saison bei Spielen für den TTC Neu-Ulm an der Platte stand, ein starkes junges Duo bilden. „Mit Sidorenko und Stumper haben wir jetzt das größte europäische und das größte deutsche Talent in unseren Reihen“, betonte Nadine Berti.

Dazu kommt Spitzenspieler Emmanuel Lebesson

Damit nimmt das Team des TTC Neu-Ulm Form an. Mit dem 33-jährigen Tiago Apolonia hat sich der Verein schon vor einigen Wochen frühzeitig weiter die Dienste eines Top-und Führungsspieler gesichert. Dazu kommt der französische Spitzenspieler Emmanuel Lebesson. Der 31-jährige Linkshänder war 2016 überraschend Europameister geworden. Lebesson wechselt vom amtierenden französischen Meister AS Pontoise-Cergy nach Neu-Ulm. Ob noch eine weitere Ausländerposition besetzt wird, ist nach TTC-Angaben weiterhin offen.

Neben der Kaderplanung haben die Neu-Ulmer ein zweites großes Arbeitsfeld zu bewerkstelligen. Die Hallensuche beschäftigt den Verein jeden Tag. „Von der Thematik einer eigenen Halle hängt viel für den TTC Neu-Ulm und dessen weitere Zukunft in Neu-Ulm ab“, sagte Florian Ebner.