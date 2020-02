Das Bildungswerk Ochsenhausen bietet einen Kurs über die Verwendung des Passwort-Managers an. Den Kurs leitet der IT-Fachmann Hans Peter Landthaler. Der Kurs findet am Freitag, 6. März, und am Freitag, 13. März, von 18.30 bis 20.45 Uhr in der Schranne, Bahnhofstraße 22 in Ochsenhausen, im Gebäude der Jugendmusikschule statt. Passwörter und deren Verwaltung ist ein wichtiges Thema. Wird das Passwort einmal ausgespäht, sei es durch Phishing-Mails oder andere Sicherheitslücken, sind oft gleich mehrere Accounts eines Nutzers betroffen. Ein Weg, diesem Problem zu begegnen, ist die Verwendung eines Programms, des Passwort-Managers. In dem Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie den Passwort-Manager anwenden und mit dem Smartphone synchronisieren.