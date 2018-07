Parkplatz-Neubau gestaltet sich schwierig

Die Stadt Ochsenhausen will in diesem Jahr den Parkplatz beim Ochsenhauser Bahnhof neu gestalten lassen. Dem Ausschuss für Umwelt und Technik wurden am Montag die ersten Planungsvarianten vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass das Projekt kein einfaches ist. Zum einen wegen des Untergrunds, zum anderen wegen verschiedenster Interessen, die berücksichtigt werden sollten. Die Bauarbeiten sollen nach dem Ende der Öchsle-Saison im Oktober beginnen. 175 000 Euro sind im Haushalt dafür vorgesehen.

Architekt Jürgen Beyrle erklärte zu Beginn, dass es sich durchaus um eine etwas komplexere Maßnahme handle. Ein Bodengutachten habe ein „relativ unschönes“ Ergebnis gebracht, Beyerle benutzte gar das Wort „desaströs“. Unter der dünnen Kies- und Asphaltschicht befänden sich Torf und Mudde (Schlamm) sowie Lehm. Er schlage vor, die Tragschichten so zu belassen, wie sie sind, sagte Beyerle. Dies sei am wirtschaftlichsten, es komme aber früher oder später zu Setzungen. „Die Oberfläche wird bearbeitet, der Untergrund bleibt, wie er ist“, so Beyrle zu seinem Vorschlag. Risse und Versetzungen werde es – je nach Belag – geben. Wie schnell diese auftreten, hänge von der Nutzung ab.

Der Architekt führte weiter aus, dass es neben den Anforderungen der Denkmalschutzbehörde und des Wasserwirtschaftsamt verschiedene Wünsche zu berücksichtigen gebe: Die Stadtverwaltung wolle möglichst viele Pkw-Stellplätze und bis zu drei Busparkplätze, die KG-NZ Ochsenhausen möchte auf dem Platz beim Nachtumzug künftig zwei Zelte (je 10x40 Meter) aufstellen und auch die Öchsle-Verantwortlichen hätten gewisse Vorstellungen, die später in der Sitzung noch konkretisiert wurden.

Beyrle hatte zwei Vorentwürfe erarbeitet. Beim ersten zeichnete sich im Gremium schnell ab, dass dieser nicht in Frage kommt. Die KGO könnte ihre Zelte nicht aufstellen, außerdem müsste beim für die Fahrbahn vorgesehenen Asphaltbelag mit Rissen gerechnet werden. Bei Variante zwei können zwei größere Zelte aufgebaut werden, allerdings auf Kosten einer Baumreihe. Zudem müssten die entsprechenden Fundamente gelegt werden. Neben 53 Pkw-Stellplätzen schlug Beyrle einen Busparkplatz vor. Der Parkplatz soll überwiegend mit Kiesflächen gestaltet werden.

Die Mitglieder des Ausschusses diskutierten in der Folge ausgiebig über einzelne Details. Manfred Kallfass (Freie Wähler) zeigte sich froh, dass dieser „Schandfleck“ endlich beseitigt wird. Ein Busparkplatz sei aber sehr wenig. Dies merkte auch Bürgermeister Andreas Denzel an. Unterschiedliche Ansichten gab es zum Thema Bäume, deren Anzahl bei Entwurf zwei wegen der Zelte überschaubar war. Franz Kiefer (SPD) forderte, dem Platz ein Gesicht zu geben. „Und da gehören Bäume dazu.“ Auch Jürgen Beyrle gab mit Verweis auf den Nachtumzug zu bedenken, „dass ein Abend im Jahr die gesamte Platzgestaltung dominiert“. Dies wollte Hans-Joachim Müller (Freie Wähler) so nicht stehen lassen. Es gehe nicht nur um den Nachtumzug. Der Platz sei für solche Veranstaltungen geeignet, auch beim Öchslefest. „Man hat sich über die Jahre auf diesen Platz konzentriert, hier funktionieren solche Veranstaltungen.“

Bis zu drei Busparkplätze

Auch Öchsle-Geschäftsführer Andreas Albinger äußerte sich noch. Zunächst lobte er, dass etwas mit dem Parkplatz passiert. Derzeit sei dieser nicht „werbewirksam“, so Albinger. Auch er sprach sich für möglichst wenig Bäume aus, damit die Ladestraße sichtbar bleibt oder beim Verladen von Loks mit einem Autokran genügend Platz vorhanden ist. Auf der anderen Seite wünsche er sich möglichst viele Busparkplätze. „Oft sind fünf bis sechs Busse da“, sagte Albinger. Architekt Beyerle bekam am Ende den Auftrag mit, auf Grundlage von Vorentwurf zwei weiterzuplanen, der auch im vorgegebenen Kostenrahmen liegt. Statt des angedachten einen sollen aber bis zu drei Busparkplätze enstehen. Die Zahl der Pkw-Stellplätze würde sich dadurch auf 48 reduzieren. Der Ausschuss stimmte zudem für den Ausbau der restlichen Straßenfläche von gut 100 Meter Richtung Süden. Dies kostet geschätzt rund 40 000 Euro. „Wir sind noch längst nicht fertig“, erklärte Jürgen Beyrle zur Planung. Wenn vonseiten des Wasserwirtschaftsamts und der Denkmalbehörde keine großen Einwände kämen, sei es aber realistisch, die Baustelle bis zum Frühjahr 2019 abzuschließen.