Parkplatz beim Ochsenhauser Bahnhof wird fertiggestellt

Beim Bahnhof in Ochsenhausen wird ab Dienstag, 4. Juni, der Feinbelag für die Zufahrt aufgebracht. Dafür müssen nach Angaben der Stadtverwaltung die Parkplätze sowie die dortige Straße bis zum Freitag, 7. Juni, voll gesperrt werden.

Nach den Plänen von Landschaftsarchitekt Jürgen Beyrle wurden die Parkplätze neu geordnet. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, hätten die Arbeiten eigentlich Anfang Mai abgeschlossen sein sollen, allerdings hatte das Wetter die Pläne durchkreuzt.

Für die derzeit dort Parkenden bedeutet dies, dass sie kommende Woche auf andere Parkmöglichkeiten ausweichen müssen. Geparkt werden kann in Ochsenhausen in der Innenstadt mit Parkscheibe für zwei Stunden. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass auf dem ehemaligen Krankenhausparkplatz und auf dem Parkplatz bei der Kapfhalle ohne zeitliche Beschränkung geparkt werden kanne. Auch von diesen beiden Parkplätzen aus sei die Stadtmitte in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Entstanden sind bei den Umbauarbeiten 49 Pkw-Stellplätze und drei Busparkplätze. Außerdem gibt es dort künftig auch Fahrradabstellplätze mit einer Ladestation für E-Bikes. „Und die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) stellen eine kostenfreie Stromladestation für Elektroautos zur Verfügung“, freut sich Bürgermeister Andreas Denzel.