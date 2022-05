Paganini, der Teufelsgeiger

Bei den Musikfestspielen „Schwäbischer Frühling“ im Bibliothekssaal Ochsenhausen haben der neue Intendant und Geiger Linus Roth und der ursprünglich aus Kosovo-Albanien stammende Gitarrist Petrit Ceku ein begeisterndes Konzert gegeben. Drei Stücke des „Teufelsgeigers“ Niccolo Paganini waren im Duett und auf der Solovioline zu hören. Dazu Solostücke für beide Instrumentalisten und Duette anderer Komponisten.

Den Beginn machte das „Cantabile D-Dur“ op.17, für Violine und Gitarre von Nicolo Paganini. Linus Roth ließ das melodienreiche Stück auf seiner Stradivari (Dancla) mit wunderschön weichem und doch kraftvollem Ton erklingen. Die Melodie mit ihren Vorhalten und Tonverzierungen brachte er mit Schmelz und leichtem Glissando zur Geltung, immer gefühlvoll begleitet von der Gitarre. Danach erläuterte er kurz die Spieltechniken Paganinis, die auch für spätere Komponisten richtungsweisend waren und – was allgemein weniger bekannt ist – dass dieser auch ein sehr guter Gitarrist gewesen ist.

Beim zweiten Stück, der „Sonate Nr.1 in A-Moll“ von Paganini, war die ganze Bandbreite der Spieltechniken des Teufelsgeigers Paganini zu bewundern. Auf der einen Seite immer wieder die mit Schmelz und viel Vibrato vorgetragene Melodik, auf der anderen Seite virtuose Tempi, das berühmte Pizzicato mit der linken Griffhand, bei gleichzeitigem Spiel mit dem Geigenbogen, fliegendes Staccato, sowie die von Paganini geliebte Strichart „Ricochet“, bei der der fallende Geigenbogen mehrere gegriffene Töne spielt. Auch hier hatte die Gitarre meist akkordisch begleitende Funktion.

Einen ganz anderen musikalischen Gehalt bieten die „Rumänischen Volkstänze“ von Bela Bartok, hier vorgetragen in der Fassung für Violine und Gitarre. Es ist ebenfalls ein Bravourstück für die Violine, aber auch die Gitarre trägt mit kräftigen Akkorden zum eher derben, volkstümlichen Charakter der Tänze bei. Einen leuchtend-schwebenden Klang erzeugen die künstlichen Flageoletts der Violine beim Braul (Rundtanz), bevor mit dem Schnelltanz ein fulminanter Schluss mit Doppelgriffen und rasendem Tempo erreicht wird.

Petrit Ceku spielte vor und nach der Pause drei Solostücke auf der Gitarre. Der „Fandango op.16“ von Dionisio Aguado ist ein leises Stück mit eingängiger Melodik, das wunderbar elegisch und einfühlsam, mit langem Atem vorgetragen wurde. Im Charakter ähnlich, aber doch moderner und diffiziler war die „Reverie op.19“ von Giulio Regondi, die sehr stimmungsvoll und transparent mit großen Spannungsbögen vorgetragen wurde. Von Joaquin Rodrigo, dem Komponisten des berühmten Gitarrenkonzertes „Concierto de Aranjuez“, spielt Ceku die drei Genrestücke: Eine Hirtenszene, Einen musikalischen Wegweiser nach Santiago und am Weg, das klingende „Portait eines Mädchen aus Sevilla“.

Dazwischen spielte Linus Roth die Variationen über „Nel cor piu non mi sento“ (In meinem Herzen fühle ich nicht mehr) von Paganini. Hier schlüpfte der Solist ebenfalls in die Rolle des Teufelsgeigers. Alle vorher beschriebenen Spieltechniken Paganinis werden nochmals gesteigert und und absolut virtuos und meisterhaft vom Solisten vorgetragen, dass es eine Freude war.

Am Schluss gab es mit der „Carmen-Fantasie“ für Violine und Gitarre von Pablo Sarasate noch ein besonders Schmankerl. Die bekannten Melodien aus der Oper „Carmen“ werden in dem hochvirtuosen Stück variiert und einmal schwelgerisch, dann wieder rasend schnell dem Zuhörer um die Ohren gehauen, dass am Schluss nur noch – ebenfalls rasender – frenetischer Applaus möglich war.

Beide Solisten zeigten absolutes Können und boten brillantes Geigen- und Gitarrenspiel. Die Zugabe war ebenfalls von einem berühmten Geiger: Ein Tango von Fritz Kreisler.