Pächter kocht in Ochsenhauser Kapfhalle für Kindergärten

Für die Küche in der Kapfhalle in Ochsenhausen gibt es einen neuen Pächter: Die Firma Späthcap hat die Räume angemietet, um von dort aus mehrere Einrichtungen in der Region mit Essen zu beliefern. Das sorgte bei manchen Bürgern für Verwirrung, befürchteten sie doch, die Küche beispielsweise für Vereinsfeste oder Hochzeitsfeiern nicht länger nutzen zu können. Missverständnisse wie diese räumte die Inhaberin, Olivia Späth, am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats aus.

Die Familie Späth war seit mehreren Monaten auf der Suche nach einer neuen Küche. „Bislang hatten wir in Degernau gekocht, brauchten aber nun neue Räume“, erläuterte die 26-jährige Olivia Späth im Nachgang der Sitzung der „Schwäbischen Zeitung“. Bei acht Kommunen fragte sie an, darunter auch bei der Stadtverwaltung Ochsenhausen.

Da nach dem Ende der Verpachtung an das Ehepaar Kappler die Küche seit Anfang 2010 von Vereinen nur vereinzelt genutzt worden war, gab es von Seiten der Stadt keine Einwände. „Für uns ist das eine super Lösung, weil wir künftig eine gute Auslastung der Küche haben“, sagte Hauptamtsleiterin Tanja Oelmaier. „Und die Vereine können so tun wie bisher.“ Nach ihren Kenntnissen hatten ohnehin nur noch Stadtkapelle und Karnevalgesellschaft in der Küche gekocht. Wer einen Geburtstag oder eine Hochzeit feiert, kann weiterhin einen Caterer seiner Wahl beauftragen.

Stadt ist aus dem Schneider

Seit Beginn des Jahres bereitet Späthcap in der Kapfhalle täglich Gerichte zu. Offenbar hatte es noch Gesprächsbedarf gegeben, weshalb Olivia Späth und ihr Vater Oliver Späth dem Gremium am Dienstagabend Rede und Antwort standen. Beide bekräftigten, die Küche auch Vereinen zur Verfügung zu stellen. „Nach der Nutzung muss die Küche so gereinigt werden, dass sie den Hygienestandards für unseren Betrieb entspricht“, sagte Olivia Späth. Sie verfüge über ein entsprechendes Zertifikat, weshalb sie persönlich die Abnahme der Räume machen könne: „Die Nutzer bekommen im Vorfeld einen Plan, wie was in der Küche zu reinigen ist.“ Die Reinigungsmittel stelle sie zur Verfügung.

Im Vorfeld hatte es bereits ein Gespräch mit Vertreten der Karnevalgesellschaft Ochsenhausen gegeben. Sie nutzen die Küche zum Beispiel während der Prunksitzungen. „Wir haben uns ziemlich gut und schnell einigen können. Der Fasnet steht also nichts mehr im Wege“, verkündete Olivia Späth. Stefan Müller, der Präsidenten der Karnevalgesellschaft, signalisierte mit einem Kopfnicken Zustimmung. Er verfolgte die Sitzung von den Besucherplätzen aus.

Die Räte wollten auch wissen, wie die finanziellen Dinge geregelt werden, wenn jemand die Küche für eine Feier anmieten möchte. „Einen Teil des Küchennutzungentgelds bekommt die Stadt, den anderen die Firma Späthcap“, erläuterte Oelmaier. Denn manche Geräte und das Geschirr gehörten dem Caterer.

Sollten wegen eines Defekts neue Geräte gekauft werden müssen, gehe dies zu Lasten der Firma Späthcap. „Solange wir einen Pächter haben, ist die Stadt dafür nicht zuständig“, sagte die Hauptamtsleiterin. Sollte der Vertrag enden und danach eventuell eine Renovierung anstehen, müsste die Situation neu bewertet werden: „Wobei die Geräte bei uns schon längst abgeschrieben sind.“

Späthcap ist im Sommer des vergangenen Jahres aus dem Partyservice Birk (Degernau) hervorgegangen. „Wir kochen frisch und sind fünf Leute in der Küche“, erläuterte Olivia Späth dem Gemeinderat. Als Mutter eines kleinen Kinds wisse sie aus eigener Erfahrung, wie schwer es sei, den Nachwuchs für gesundes Essen zu begeistern. In Ochsenhausen werden täglich etwa 300 Essen gekocht und portioniert. Danach fahren die Mitarbeiter die Speisen aus. Unter anderem beliefert das Unternehmen die Kindergärten der Gemeinden Hochdorf und Ingoldingen. Auch die Tagesklinik in Biberach bekommen von dort ihr Essen.

Erstes Probeessen

Angedacht ist, dass die Firma Späthcap auch die Schulen und Kindergärten der Stadt Ochsenhausen beliefert. Da es laut Verwaltung im Bereich der Mensen in Ochsenhausen Probleme gibt, könnte Späthcap Abhilfe schaffen. Dies sei aufgrund der kurzen Lieferwege optimal. Umgesetzt werden soll dies voraussichtlich ab Herbst 2019, so die Verwaltung. Ein erstes Probeessen an der Grundschule Ochsenhausen und Rottumtalschule hat mittlerweile stattgefunden, was nach Angaben von Olivia Späth positiv verlaufen ist.