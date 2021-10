Original-Lok der Öchsle-Bahn fährt am 24. Oktober

Am Sonntag, 24. Oktober, reagiert das Öchsle auf eine große Nachfrage. An diesem besonderen und zusätzlichen Fahrtag wird die Original-Lok 99 633 im Einsatz sein. Der Öchsle-Schmalspurverein reagiere damit auf die zahlreichen Anfragen von Eisenbahnfans nach dieser Lok in den vergangenen Monaten, so Benny Bechter, Vorsitzender des Vereins. Die historische Lok wird zu den regulären Fahrzeiten eingesetzt. Das Öchsle fährt dann ab Warthausen um 10.30 und 14.45 Uhr, ab Ochsenhausen um 12 und 16.15 Uhr. Bei allen Fahrten gilt die 3-G-Regel. Für die Fahrt am 24. Oktober und die kommenden Winterdampffahrten Ende November wird eine Reservierung dringend empfohlen, für die Nikolausfahrten am 3., 4. und 5. Dezember ist eine Reservierung erforderlich bei der Tourist-Information in Ochsenhausen unter Telefon 07352/922026 oder per E-Mail an info@oechslebahn.de. Weitere Infos unter oechsle-bahn.de. Foto: Benny Bechter