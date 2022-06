Orgelsommer bietet viele Konzerte

Im Rahmen der Internationalen Sommerakademie (ISAM) veranstaltet die Landesakademie für die musizierende Jugend in Kooperation mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Georg den „Orgelsommer“ in der Basilika Ochsenhausen. Alle Konzerte beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, über eine Spende zur Fortführung der Orgelkonzertreihe freuen sich die Veranstalter.

Los geht es am Mittwoch, 6. Juli. Thomas Fischer eröffnet den „Orgelsommer 2022“ mit Werken vom Scheidt, Pachelbel, Bach, Vierne und Guy Bovet. Josef Miltschitzky und Susanne Jutz-Miltschitzky spielen am Mittwoch, 13. Juli. Dabei ist sie als Sopranistin im Konzert ihres Mannes mit Werken von Speth, Fischer, Bachmann Seyfert und Muffat zu hören. Franz Raml interpretiert am Mittwoch, 20. Juli, auf der Gabler-Orgel Werke von Kerll, Georg und Gottfried Muffat, Eberlin und Haydn.

Hanna Schulte begann im Alter von fünf Jahren Klavier zu spielen und spielt nun am Sonntag, 24. Juli in der Klosterkirche St. Verena (Rot an der Rot) Werke von Muffat, Böhm, Galuppi, Bach, Leguay und Balbastre.

Marie Zahrádková studierte Orgel und Klavier in Prag und Budweis. Am Dienstag, 26. Juli, erklingen von ihr Werke von Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Eben, Essl sowie eine Improvisation.

Orgelsolist und Cembalist Jeremy Joseph beendet am Freitag, 29. Juli, die Reihe und interpretiert Werke von Bach und Buxtehude. Mit Jürgen Essl an der Chororgel dürfen sich die Zuhörer auf eine Improvisation für zwei Orgeln freuen.

Für Freunde der Orgelmusik gibt es außerdem am 3. August den 10. Joseph-Gabler-Orgelwettbewerb, bei dem ab 14 Uhr alle Teilnehmer des Orgelmeisterkurses spielen werden, der Finalist wird den Gala- Abend am 4. August um 19 Uhr in der Basilika St. Georg eröffnen.