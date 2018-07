Ein weiteres Konzert des Ochsenhauser Musiksommers findet am Dienstag, 24. Juli, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche St. Martin in Memmingen (Martin-Luther-Platz 8) mit Jürgen Essl statt.

Essl hat einen Lehrstuhl für Orgel und Improvisation in Stuttgart. Als Interpret und Improvisator ist er laut Ankündigung weltweit in Konzerten zu hören. Seine rege Konzerttätigkeit führte ihn bereits an die großen Dome, Kathedralen und Hauptkirchen in ganz Europa, auch an der Landesmusikakademie ist oft zu Gast.

Höhepunkt ist die selten gespielte Orgelfantasie von Franz Liszt, teilt die Landesakademie mit. Des Weiteren ist Essl als Komponist tätig. Seine Kompositionen kennen vielerlei Einflüsse