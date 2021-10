Ordensschwester kommt als Gemeindereferentin

Nach der Investitur von Pfarrer Thomas Amann am 26. September erhält die katholische Seelsorgeeinheit St. Scholastika im Dekanat Biberach ab Mitte Oktober mit Schwester Gisela Ibele auch eine Gemeindereferentin. Beide arbeiten künftig in den Kirchengemeinden St. Urban in Reinstetten, St. Kosmas und Damian in Gutenzell, St. Alban in Hürbel und Mariä Opferung in Laubach.

Gisela Ibele ist in der Region als Leiterin der Sinn-Welt beim Jordanbad in Biberach bekannt. Von 2003 bis 2013 baute die Franziskanerin von Reute dieses Angebot mit einem engagierten Team auf und prägte es. Die 58-Jährige stammt vom Heiligenhof bei Kressbronn am Bodensee und erlernte sowohl den Beruf der medizinisch-technischen Laborassistentin als auch den der Erzieherin.

Ihre Ausbildung zur Gemeindereferentin absolvierte die Ordensfrau von 1995 bis 2003 in Hoyerswerda in der Diözese Görlitz. Dort wirkte nach den rassistischen Ausschreitungen 1991 eine kleine Schwesterngemeinschaft aus Reute im Kinderhaus, in Krankenhaus und Pflege sowie in der Gemeindepastoral. Seit 2014 arbeitet Gisela Ibele als Seelsorgerin im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg.