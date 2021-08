Open-Air-Konzert im Schulgarten Wennedach

Im Schulgarten in Wennedach haben sich rund 200 Gäste für ein Open-Air-Konzertabend mit Musik aus den verschiedensten Stilrichtungen zusammengefunden. Die Sängerin Christine Schmidt nahm das Publikum mit ihrem gefühlvollen und ausdrucksstarken Gesang mit auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise. Steffi Sauter zeigte ihr virtuoses Spiel, mal am Akkordeon, mal am Klavier oder auch an der Ukulele und interpretierte dabei ihre eigenen Arrangements. Die vier Musiker hatten französische Chansons im Gepäck wie „La vie en rose“, „Les amants d'un jour“ von Edith Piaf oder auch „Beau Papa“ von Vianney. Ein weiteres Chanson war „Voila“ von der Sängerin Barbara Previ, das beim diesjährigen Grand Prix Eurovision den dritten Platz belegte.

Zahlreiche Stilwechsel machten den Abend ereignisreich. Aus dem popmusikalischen Bereich waren zu hören: „Livin' on a prayer“ (Bon Jovi), „Every Breath you take“ (The Police), „9 Million Bicycles“ (Katie Melua) und „Love of my life“ (Queen).

Amüsiert haben sich die Zuhörer außerdem bei den Stücken „Ich kann mir nicht helfen, ich finde mich schön“ und bei „Der perfekte Moment“, bei dem der 14-jährige Benjamin Kaspar mit einer Rap-Einlage und Beatbox begeisterte. Mit dem Duett „Lippen schweigen“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehàr trafen die beiden harmonierenden Gesangsstimmen mitten ins Herz der Zuhörer. Eine weitere klassische Einlage war „Imaginer“ (Jackie Evancho) mit anspruchsvollem Klavierspiel und Gesang. Russische Klänge entlockte Steffi Sauter dem Akkordeon bei dem Lied „Those were the days“.