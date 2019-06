Online-Anmeldung für Fürstenwaldlauf läuft

Zum 39. Mal findet am 21. Juni der Fürstenwaldlauf in Ochsenhausen statt. Ab sofort ist die Online-Anmeldung freigeschaltet, teilt die Leichtathletikabteilung des SV Ochsenhausen mit. Der Hauptlauf ist 10,5 Kilometer lang. Darüber hinaus werden auch Schüler- und Jugendläufe über 800 und 1200 Meter sowie ein Bambinilauf (300 Meter) angeboten. Der Hauptlauf führt durch den Fürstenwald, die Zeitmessung erfolgt mit Transpondern. Start und Ziel sind beim Sportstadion am Hopfengarten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.svochsenhausen.de unter der Rubrik Fürstenwaldlauf. Dort ist auch der Link zur Online-Anmeldung zu finden.