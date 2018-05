Oliver Wilds Hattrick reicht nicht zum Sieg

Mit einer wahren Energieleistung hat der FV Altheim am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den SV Ochsenhausen eine Niederlage abgewendet. Am Ende trennten sich beide Mannschaften nach einem torreichen Spiel mit einem 3:3. Zur Pause hatten die Gäste, für die Oliver Wild dreimal getroffen hatte, noch mit 3:1 geführt.

Altheim startet lethargisch, Ochsenhausen hellwach. Die Gastgeber verlieren fast jeden ersten Ball, nahezu jeden Zweikampf. Früh rettet FVA-Torwart Johannes Reuter das 0:0, als er zunächst gegen Oliver Wild und dann gegen Innenverteidiger Rosu pariert (4.). Nach elf Minuten ist aber auch Reuter geschlagen. Nach einem Abschlag verlieren die Altheimer trotz Überzahl das Kopfballduell im Mittelfeld, der Ball kommt auf den starken Rechtsaußen Mayer, der sich alleine aufmacht, den Ball nach innen passt. Der Spielertrainer Oliver Wild ist einen Schritt schneller als Spitzfaden, Reuter im Tor ist chancenlos – 0:1 (11.). Nur vier Minuten später hat Stefan Münst das 1:1 auf dem Fuß. Nach einem Pass von Schrode ist er aber zu hektisch. Das Schüsschen pariert Kirchenmaier, Ex-Regionalligatorhüter des FC Memmingen, der in Ochsenhausen aushilft, problemlos (15.).

Ballverlust wird bestraft

Auch dem 0:2 geht ein Altheimer Ballverlust voraus. Oliver Wild kommt mutterseelenallein zum Abschluss – 0:2 (26.). Die nächsten beiden Szenen gehören Altheim. Zunächst behindern sich zwei Altheimer nach einer Gaupp-Ecke. Der Kopfball-Aufsetzer geht knapp drüber (33.), dann reklamiert Altheim Elfmeter, als Maier nach einem Zweikampf mit Hartmann zu Fall kommt (35.). Stattdessen macht Ochsenhausen das dritte Tor. Zunächst pariert Reuter gegen Oliver Wild, aber nach einem weiteren Ballverlust rollt der nächste SVO-Angriff. Weiter Ball über die Abwehr hinweg von Michael Wild auf seinen Bruder und der Spielertrainer schlenzt das Leder unbedrängt ins lange Eck, Hattrick Oliver Wild – 0:3 (40.). Zoran Golubovic hat genug. Noch vor der Pause bringt er Florian Geiselhart für Tobias Hahn, um die Offensive zu stärken. Dann wirft sich Rosu in einen Schuss von Gaupp, der Ball geht an die Hand Rosus, Schiedsrichter Bisaki pfeift Elfmeter, Reck trifft souverän – 1:3 (45.).

Nach der Pause profitiert Altheim von einer strittigen Abseitssituation, als ein Ochsenhauser der Altheimer Abwehr entwischt, aber das Gespann die Situation abpfeift (52.). Altheim reklamiert ein weiteres Mal auf Hand von Denzel, vergeblich. Bei Ochsenhausen wechselt sich der ohnehin angeschlagene Oliver Wild aus. Martin Schrode ist der Ausgangspunkt des Anschlusstreffers – Pass auf Reck, der bedient in der Mitte Stefan Münst – 2:3 (58.). Dann jagt Geiselhart das Leder nur knapp am langen Pfosten vorbei (63.), zwei Minuten später fällt der Ausgleich. Kienle schlägt einen Ball über die Abwehr auf die rechte Seite zu Geiselhart, der bringt das Leder an den Strafraum, Schrode zieht ab – 3:3 (65.). Altheim muss nun dem Tempo etwas Tribut zollen, schaltet einen Gang zurück. Zunächst rettet Reuter gegen Shaquir Brojaj (68.), dann weckt Mayer die Gastgeber nach einem Solo auf der rechten Seite, als er aus spitzem Winkel den Pfosten trifft, doch Reuter wäre auch hier zur Stelle gewesen (70.).

Kräfteraubendes Spiel

Altheim ist wieder da, verpasst aber den entscheidenden Schlag: Geiselhart köpft drüber (72.), Münst schießt Kirchenmaier genau in die Arme (78.). Mittlerweile stehen sich beide – ob des kräfteraubenden Spiels – wie zwei angeknockte Boxer gegenüber, jeder will den „Lucky Punch“ setzen, aber zu oft landet jeder zweite Ball beim Gegner.