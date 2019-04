Ohne Plan wandert sie nach Australien aus – und macht dort jetzt Karriere

Ihre Neugier und ihr Freiheitsdrang haben Tanja Höger dazu gebracht, Ochsenhausen zu verlassen und nach Australien auszuwandern. Nach einer Rundreise durch Australien stand ihr Entschluss im Februar 2007 fest: Sie wollte ans andere Ende der Welt. Ein neues Zuhause fand Tanja Höger in Melbourne, der zweitgrößten Stadt Australiens.

Zwölf Jahre ist es nun her, dass Tanja Höger Deutschland den Rücken gekehrt hat. Die damals 27-Jährige suchte neue Abenteuer. „Australien ist ein riesiges Land, da kann man ganz Europa reinstecken“, sagt sie. Das sei auch der Grund gewesen, weshalb sie vor ihrer Auswanderung erst einmal drei Monate durch Australien reiste. Sie war neugierig, wollte das fremde Land erkunden und die Leute kennenlernen.

Melbourne ist schnell der Favorit

Nach ihrer Auswanderung ging die Erkundungsreise weiter: „Während der ersten eineinhalb Jahre bin ich mehr oder weniger kreuz und quer durch Australien gereist“, berichtet Höger. Die Reisen sollten ihr Aufschluss darüber geben, welche Gegend ihr besonders zusagt. Melbourne kristallisierte sich schnell als Högers absolute Favoritenstadt heraus.

Diesen herrlichen Sonnenuntergang hat Tanja Höger von ihrem Balkon aus fotografiert. (Foto: Privat)

Anfangs hatte sie es allerdings auch dort nicht leicht. „Ich bin damals ausgewandert ohne einen Job in Aussicht zu haben und ohne jegliche Kontakte in Australien“, erinnert sich Höger. „Das war schon ganz schön hart.“ Seit etwa zehn Jahren wohnt sie nun schon in der Metropole Melbourne, innerhalb der riesigen Stadt ist sie bereits mehrere Male umgezogen.

Das Leben in der Weltstadt genießt Höger. „Melbourne ist eine gigantische Stadt, die das ganze Jahr über etwas zu bieten hat“, schwärmt sie. „Von den Australian Open zur Formel 1, Fashion und sensationellen Restaurants.“

In Australien tänzeln die Leute gerne um den heißen Brei herum. Tanja Höger

Auch das Klima in Melbourne, welches sich wie in Europa über vier Jahreszeiten hinweg ändert, gefallen ihr. Ihren Urlaub verbringt sie eigentlich immer in Europa, zurück nach Deutschland kommt sie jedes Jahr um die Weihnachtszeit. Ihren Tannenbaum muss Höger deshalb auch nicht unter strahlendem Sonnenschein am Strand aufstellen.

An Weihnachten sieht Höger ihre Familie, die in Ochsenhausen lebt. Neben ihren Verwandten und Freunden, die sie bei ihrer Auswanderung zurücklassen musste, vermisse sie an Deutschland vor allem die Direktheit der Menschen: „In Australien tänzeln die Leute gerne um den heißen Brei herum.“

Als Unternehmensberaterin erfolgreich

Von Beruf ist Tanja Höger Unternehmensberaterin bei einer Firma in Melbourne. Ihr Leben hat sich komplett verändert, als sie nach Australien auswandert ist. „Ich bin vom ländlichen Ochsenhausen in die Großstadt gezogen“ sagt sie.

Tanja Höger joggt in ihrer Freizeit auch gerne mal durch den Regenwald. (Foto: Fotos: Privat)

Nachdem Höger in Melbourne studierte, kletterte sie die Karriereleiter hinauf. Sie sagt: „Berufsmäßig bin ich von einem einfachen Bürojob zur Karrierefrau geworden.“ Für Tanja Höger ist Melbourne zu einem neuen Zuhause geworden – einem Ort, an dem sie erfolgreich und glücklich ist.

Wir suchen weitere Auswanderer-Geschichten

Mit dieser Folge startet unsere Serie „Rausg’schmeckt“ in eine neue Staffel. Die SZ sucht weitere Menschen aus der Region zwischen Biberach und Laupheim, die sich den Traum vom Auswandern erfüllt haben. Wer jemanden kennt, darf in der Redaktion unter 07351/500260 anrufen oder uns eine E-Mail an redaktion.biberach@schwaebische.de mit dem Stichwort „Rausg'schmeckt“ schreiben.