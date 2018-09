Die Polizei hat am Donnerstagabend in Ochsenhausen gegen 20.15 Uhr in der Bahnhofstraße einen Rollerfahrer kontrolliert, der er ohne Licht unterwegs war.

Bei der Kontrolle des Rollerfahrer stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Scheinwerfer am Roller kaputt war. Der 19-Jährige hatte auch keinen Führerschein. Er wird nun angezeigt.