Es ist ein seltsames Wesen: Es sieht aus wie eine Ente, ist aber schwarz-gelb gestreift wie ein Tiger. Die Rede ist von der Tigerente, das Holzspielzeug, das der kleine Bär und der kleine Tiger auf ihren Abenteuern immer dabei haben. Dem Schöpfer dieser und vieler weiterer zauberhafter Kinderbuch-Figuren ist die diesjährige Sommerausstellung der städtischen Galerie Ochsenhausen gewidmet. Sie wird am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Wie die Stadt Ochsenhausen mitteilt, läuft die Ausstellung bis Sonntag, 6. Oktober.

Gezeigt werden im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen etwa 150 Arbeiten von Janosch quer durch sein künstlerisches Schaffen. „Janosch wird oft auf seine Kinderbücher reduziert. Das wollten wir vermeiden. Wir zeigen sein Werk in seiner ganzen Vielfalt und Breite: von der Kinderbuchzeichnung bis zum Landschaftsaquarell“, sagt Kulturamtsleiter Michael Schmid-Sax im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. „Janosch ist ein genialer Zeichner. Seine Bilder mit ihrem unverkennbaren Zeichen- und Malstil sind voller Witz und Humor, haben aber auch Kritik an der Gesellschaft zum Thema. Vor allem aber sind sie voller Zauber und Poesie und entführen bis heute Menschen jeden Lebensalters in das bunte Land der Phantasie. Unsere Ausstellung ist also nicht nur was für Kinder, sondern auch für Erwachsene.“ In der Ausstelllung wird auch eine Dokumentation über das Leben des Künstlers gezeigt.

Schwierige Kindheit

Geboren wurde Janosch 1931 mit dem bürgerlichen Namen Horst Eckert in Oberschlesien. Obwohl seine Kinderbücher „Oh, wie schön ist Panama“ und „Post für den Tiger“ Klassiker sind, die bis heute in kaum einem Kinderzimmer fehlen, hatte Janosch selbst alles andere als eine glückliche Kindheit. Er wächst die ersten drei Lebensjahre bei den Großeltern in einer Bergarbeitersiedlung auf. Sein Vater, ein ungelernter Hüttenarbeiter und Kleinhändler, wird als Alkoholiker und gewalttätig gegenüber seiner Familie beschrieben. Seine Kindheit sei sein größtes Unglück gewesen, sagt Janosch selbst, und 35 Jahre lang habe er gebraucht, um sie zu vergessen. Mit 13 fängt er in einer Schlosserei und Schmiede an zu arbeiten. Über diese Zeit sagt der Autor: „Meine beste und allerwichtigste Zeit im Leben, denn man brachte mir den Satz bei: ‚Es gibt nichts, was nicht geht.‘“

1946 fliehen seine Eltern in den Westen. Nach einem Aufenthalt in Paris zieht Janosch 1953 nach München, wo er an der Akademie der Bildenden Künste studiert. Nach einigen Probesemestern muss er sein Kunststudium wegen „mangelnder Begabung“ abbrechen. Danach arbeitet er als freischaffender Künstler und beginnt seine schriftstellerische Tätigkeit im Feuilleton. Ein Freund rät ihm, aus seinen Zeichnungen ein Kinderbuch zu machen, und sein Verleger schlägt ihm vor, sich „Janosch“ zu nennen. Begleitend zur Ausstellung wird am Sonntag, 22. September, in der Kapfhalle Ochsenhausen das Familienmusical „Oh, wie schön ist Panama“ aufgeführt.