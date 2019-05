Offener Treff für Alleinerziehende

Die Katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau lädt in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit St. Benedikt Ochsenhausen alleinerziehende Mütter und Väter zu einem offenen Treff mit Brunch am Sonntag, 19. Mai, von 11 bis 14 Uhr ins Gemeindehaus St. Georg, Jahnstraße 6 in Ochsenhausen, ein.

Die Teilnahme an diesem Treff mit Kinderbetreuung ist kostenfrei. Gespräch, Austausch, gemeinsamer Spaß und ein gutes Miteinander sind die Grundlagen des Treffen, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Brunch, jeder bringt eine Kleinigkeit mit. Getränke gibt es vor Ort. Verantwortlich ist Tanja Beck-Huber, Familientherapeutin aus Dürmentingen, Telefon 07371/909526.