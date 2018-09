Offener Treff für Alleinerziehende

Die Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau lädt in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit St. Benedikt Ochsenhausen alle alleinerziehende Mütter und Väter zu einem offenen Treff mit Brunch am Sonntag, 23. September, von 11 bis 14 Uhr ins Gemeindehaus St. Georg, Jahnstraße 6 in Ochsenhausen, ein. In regelmäßigen Abständen wird dieser offene Treff mit Brunch und Kinderbetreuung angeboten. Gespräch, Austausch, gemeinsamer Spaß und ein gutes Miteinander sind laut Ankündigung die Grundlagen dieser Treffen.

Auch aktuelle Themen, die für die Teilnehmer in deren Lebensbezügen wichtig sind, können aufbereitet werden. Das Treffen beginnt um 11 Uhr mit einem Brunch. Jeder bringt eine Kleinigkeit mit, um miteinander zu teilen. Getränke gibt es vor Ort. Verantwortlich ist Familientherapeutin Tanja Beck-Huber aus Dürmentingen (Telefon 07371/909526).

Des Weiteren wird vom 19. bis zum 21. Oktober ein Wochenende für Alleinerziehende in Schramberg angeboten. Hier dürfen alleinerziehende Mütter und Väter mit ihren Kindern sich Zeit nehmen, entdecken, was im Alltag stärkt und trägt, teilt die Erwachsenenbildung mit. Im Herzen des Schwarzwalds, hoch über der Fünf-Täler-Stadt Schramberg, liegt am Rand des größten Ortsteils Sulgen das Feriendorf „Eckenhof“. Referentin ist auch hier Tanja Beck-Huber.