Ochsenhauser Weihnachtsmarkt lockt und leuchtet bis Sonntag

Bürgermeister Andreas Denzel und Gewerbevereins-Vorsitzender Oliver Schiele haben am Donnerstagabend den Ochsenhauser Weihnachtsmarkt auf dem Klosterhof eröffnet.

Zum 18. Mal finde der Weihachtsmarkt bereits im „Himmelreich des Barock“ statt, sagte Denzel. 33 Stände gebe es in diesem Jahr. Der Bürgermeister stellte einige Händler vor, die erstmals vertreten sind. „Wir freuen uns auf dieses hervorragende Ambiente, gespickt mit tollen weihnachtlichen Ständen“, sagte Oliver Schiele. Der Weihnachtsmarkt hat am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet.