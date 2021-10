Ochsenhauser Weihnachtsmarkt findet statt

Oliver Schiele bleibt Vorsitzender des Gewerbevereins Ochsenhausen. Die Mitglieder wählten ihn bei der Hauptversammlung für drei weitere Jahre. Nicht mehr zur Wahl stellte sich hingegen Ottmar Mundbrod. Er war seit 1987 Schriftführer des Gewerbevereins.

Es war das erste Mal seit fast zwei Jahren, dass sich die Mitglieder des Gewerbevereins nach coronabedingter Zwangspause wieder in größerer Runde trafen. So reichte der Rückblick des Vorsitzenden Oliver Schiele auch bis ins Jahr 2019 zurück, als der Weihnachtsmarkt noch wie gewohnt im Klosterhof hatte stattfinden können. 2020 fiel die traditionelle Veranstaltung zu Beginn der Adventszeit dann aufgrund der seinerzeit bestehenden Regelungen aus. Oliver Schiele kündigte aber an: „In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt vom 25. bis zum 28. November stattfinden, wir freuen uns bereits darauf.“

Musiknacht soll es 2022 wieder geben

Ebenfalls zweimal abgesagt werden musste die vom Gewerbeverein organisierte Musiknacht. Für 2022 hofft Oliver Schiele, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die bisherige Organisatorin Christine Landwehr zu finden. „Ansonsten kann die Musiknacht nicht mehr durchgeführt werden.“ Er sei aber zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werde, so der Vereinsvorsitzende. „Die Musiknacht in Ochsenhausen ist ein Gewinn für uns alle“, unterstrich Schiele die Bedeutung der Veranstaltung. Als Termin für kommendes Jahr nannte er den 16. September.

Auch ein verkaufsoffener Sonntag ist im neuen Jahr wieder vorgesehen. Vorbehaltlich der Entscheidung des Gemeinderats soll dieser am 22. Mai in Ochsenhausen sein. Kassierer Kevin Nothelfer berichtete von einer starken Nachfrage nach den Gutscheinen des Gewerbevereins. 2020 konnten auch dank der Unterstützung zahlreicher örtlicher Betriebe Einkaufsgutscheine im Wert von fast 200 000 Euro verkauft werden. An der Spitze des Gewerbevereins wurden unter der Wahlleitung von Ferdinand Locher neben Oliver Schiele auch die beiden Stellvertreterinnen Claudia Leitritz und Andrea Ziesel im Amt bestätigt.

Wer sein Amt niedergelegt hat

Dr. Alfons Gräser, bislang ebenfalls Stellvertreter, verabschiedete sich hingegen nach fast zwei Jahrzehnten von diesem Posten. Er wurde später aber als Kassenprüfer gewählt. Noch länger im Amt war Ottmar Mundbrod, mit dessen Ausscheiden als Schriftführer eine kleine Ära zu Ende geht. Sein Vater war bis 1983 Schriftführer, vier Jahre später trat Ottmar Mundbrod dieses Amt an. OIiver Schiele bedankte sich für das in dieser langen Zeit gezeigte Engagement, hob Mundbrods „extrem großes Wissen über unseren Verein“ hervor und äußerte die Hoffnung, dass der scheidende Schriftführer dem Gewerbeverein noch lange erhalten bleibe.

Zum neuen Schriftführer wurde Antonino Intili gewählt, als Mitglieder des Ausschusses Martin Bornheft, Guido Grieser, Gerdi Hagel, Benjamin Hopp, Peter Schoch, Gerhard Schraivogel, Rainer Utz und Jochen Zell.Ein Mitglied regte an, mehr Aktionen zur Belebung der Innenstadt zu machen. Schiele entgegnete, dass dies grundsätzlich kein Problem sei. Dazu benötige man aber viele helfende Hände.