Seit dem Muttertagssonntag hat das Museum der Ochsenhauser Waschfrauen wieder seine Türen geöffnet. Diese Saison ist zugleich eine besondere: jährt sich doch das erste Probewaschen für die 900-Jahrfeier der Stadt Ochsenhausen zum 30. Mal.

Seitdem sind die Waschfrauen beim Öchslefest aktiv und zeigen alljährlich wie zu Großmutters Zeiten am Bach oder im dampfenden Waschkessel, am Waschtisch oder im Zuber mit Waschbrett und Waschstößel gewaschen wurde. Im Laufe der Jahrzehnte konnte ein umfangreicher Fundus an teilweise einzigartigen Waschutensilien gesammelt werden, der seit der Eröffnung im Jahr 2008 im Museum der Waschfrauen zu sehen ist.

Liebevoll eingerichtete Wohn- und Arbeitsräume spiegeln den Alltag unserer Großmütter wieder und zeigen Mobiliar und Haushaltsgeräte, die in ihrer Einfachheit Funktionalität, Stabilität und Schönheit ausstrahlen. Die Sonderausstellung zeigt Schürzen und Haushaltsutensilien, die in keinem Haushalt fehlen durften.

Am Öchslefestsonntag, den 19. Juni ist großer Waschtag beim Museum: der Waschkessel dampft und auf der Leine wird wieder die Wäsche im Wind flattern. Gewaschen wird von Hand und mit Gerätschaften unserer Großmütter, die ihnen die schwere Arbeit erleichterten. Wie das geht, können die Besucher ausprobieren. Für Kinder gibt es außerdem eine Seifenblasenstation.

Gegen eine Spende für einen guten Zweck können morgens Flickenteppiche zur Reinigung mit der Seifenbürste abgegeben und zum Festende sauber wieder abgeholt werden (nach telefonischer Anmeldung unter Kontakt). Zum „Lichen“ werden die Teppiche mit einem Leiterwagen über den Markt an den Bach gefahren. Das Museum der Waschfrauen im Bahnhofsnebengebäude hat am Öchslesamstag, den 18. Juni, und Öchslesonntag, den 19. Juni, seine Türen von 11-17 Uhr eintrittsfrei geöffnet. Auf dem Gleis vor dem Bahnhofsgebäude steht der Museumswaggon Emma, der nach der Restaurierung ebenfalls mit Waschutensilien ausgestattet wurde und besucht werden kann.

Öffnungszeiten Museum: sonntags vom 8. Mai bis 9. Oktober 2022 von 11:30 Uhr- 16:00 Uhr. Sonderführungen nach Vereinbarung. Kontakt: Tel. 07352 51243 oder 7559.