Ochsenhauser Wahrzeichen fällt Pilz zum Opfer

Die einst stattliche Buche in Ochsenhausens Stadtmitte ist von einem zerstörerischen Pilz befallen und muss deshalb gefällt werden. Geplant ist, den Baum am Dienstag, 11. Oktober, im Lauf des Vormittags zu fällen. Trotz verschiedener Pflegemaßnahmen in den zurückliegenden Jahren, ist die seit Jahrzehnten zum Ortsbild gehörende Buche inzwischen so geschwächt, dass sie nicht mehr zu retten ist.

Da der Baum sehr nahe an der Bundesstraße steht und viele Fußgänger die Straße an dieser Stelle auf ihrem Weg zum Marktplatz passieren, sind während der Fällarbeiten umfangreiche Sicherungsmaßnahmen vorgesehen. Um niemanden zu gefährden, wird ein großer Bereich um den Baum für Fußgänger abgesperrt. Auch der Verkehr auf der Bundesstraße wird zeitweise zum Anhalten gezwungen sein. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen. „Wir bemühen uns, die Arbeiten so zügig als möglich durchzuführen," verspricht Bürgermeister Andreas Denzel. Was die Buche ersetzen wird, steht derzeit noch nicht fest. „Wir prüfen, was an der Stelle sinnvoll und machbar ist", so Bürgermeister Denzel.