Ochsenhauser Themenfrühstück jetzt geschlechtsneutral

Die Veranstaltungsreihe Ochsenhauser Frauenfrühstück läuft unter dem neuen Namen Ochsenhauser Themenfrühstück wieder an. Nach einer fast zweijährigen gibt es jetzt eiunen Neustart.

Bei der Neuauflage der monatlich stattfindenden Vorträge, die immer mittwochs von Oktober bis März statfinden, sollen im Sinne der Gleichberechtigung bewusst alle Geschlechter angesprochen werden, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter, der Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinden Ochsenhausen.

Nichts geändert hat sich beim Angebot: Im Katholischen Gemeindehaus St. Georg gibt es auch in Zukunft interessante und spannende Vorträge bei Frühstücksgebäck und Heißgetränken. Die Veranstaltungen finden jedoch nur statt, wenn es keine Corona bedingten Einschränkungen gibt.Gäste zahlen sechs Euro.

Beim ersten Themenfrühstück am 12. Oktover um 9 Uhr referiert Dr. Gabriele Mecklenbrauck, Heilpraktikerin für Allgemeine Medizin und Psychotherapie aus Ulm, zum Thema „Die Gesundheit liegt im Darm“

In diesem Vortrag erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Informationen zum Bau des Darms, zu seiner Funktion, seiner Bedeutung für unser Wohlbefinden und vor allem auch für das Immunsystem. Es werden auch gesundheitliche Probleme angesprochen, die mit dem Darm in Zusammenhang stehen wie Allergien und Unverträglichkeiten.

Weitere Themen in diesem Jahr sind am 16. November „Bokashi - Biomüll wird zu Erde" und am 14. Dezember „Wald im Klimawandel - Opfer oder Teil der Lösung“. Das Ochsenhauser Themenfrühstück ist eine Veranstaltung der Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinden Ochsenhausen und wird vorbereitet von einem Kreis interessierter Leute.