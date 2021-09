Ochsenhauser Schüler präsentieren Forschungsergebnisse

Die Ochsenhauser Gymnasiasten Lennart Holland und Fabian Besler sind bei der deutschen physikalischen Gesellschaft (DPG) in Bad Honnef zu Gast gewesen, um ihre Forschungsergebnisse zu einem hochaktuellen Thema vorzustellen. Mit einem am Schülerforschungszentrum (SFZ) entwickelten Messsystem haben sie in den vergangenen Jahren die Co2-Konzentration in Klassenzimmern untersucht. „Damit können wir Aussagen treffen, wie groß die Infektionsgefahr im Unterricht ist“, erläutert Lennart Holland. Von der räumlichen Verteilung über die Klassengröße, den Unterschied zwischen Sommer und Winter sowie den Einfluss der Art des Unterrichts – die beiden Forscher haben zahlreiche Untersuchungen durchgeführt und Auswertungen vorgenommen. Mit ihrem Projekt waren sie nun bei der DPG-Schülertagung im Physikzentrum Bad Honnef eingeladen und haben sich dort mit sechzig weiteren, physikbegeisterten Schülerinnen und Schülern getroffen, um Ideen auszutauschen, eigene Projekte vorzustellen und die Atmosphäre einer wissenschaftlichen Fachtagung zu schnuppern. Einen zentralen Tipp für den Schulstart hatten die beiden auch noch im Gepäck: „Viel häufiger lüften als die vorgeschriebenen 20 Minuten“. Während im Sommer der auch für die Infektionsgefahr relevante CO2-Schwellenwert im Unterricht nie erreicht wurde, sei das im Winter schon bereits nach durchschnittlich neun Minuten mit geschlossenen Fenstern in den Klassenzimmern der Fall gewesen.