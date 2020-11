Ochsenhauser Schüler erfolgreich bei der Physikolympiade

Zwei Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen dürfen sich über ein tolles Abschneiden bei der diesjährigen Physikolympiade freuen. Simon Kienle aus der zwölften Klasse und Christian Krause aus der siebten Klasse haben am deutschlandweiten Auswahlwettbewerb der internationalen Physikolympiade teilgenommen und wurden nun mit Urkunden ausgezeichnet.

In den Zeiten der Schulschließung im Frühjahr hatten die zwei freiwillig und engagiert die Aufgaben bearbeitet, an Videokonferenzen teilgenommen und sich mit den komplizierten Problemen beschäftigt.

Mit 34 von 40 möglichen Punkten hat Simon Kienle sicher die nächste Runde erreicht. Christian Krause hat als großes Nachwuchstalent schon in Klasse sieben zwei Drittel der für ein Weiterkommen nötigen Punkte geholt. „Wir freuen und für beide und sind sehr stolz auf den großen Erfolg“, sagt Tobias Beck, der die zwei an der Schule und am Schülerforschungszentrum betreut hat.

Für Simon Kienle ist nicht viel Zeit zum Durchschnaufen: Schon diesen Monat steht die zweite Runde in Form einer dreistündigen Klausur an.