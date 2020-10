Ochsenhauser Rathaus und Ortsverwaltungen schließen

Die Stadtverwaltung Ochsenhausen hat beschlossen, ab Montag, 2. November, das Rathaus und die Ortsverwaltungen in Mittelbuch und Reinstetten zu schließen. Die Bürger können in dringenden Angelegenheiten einen telefonischen Termin mit den Sachbearbeitern vereinbaren. Auch per E-Mail oder auf dem Postweg werden Anliegen angenommen und bearbeitet.

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen im Landkreis Biberach will die Verwaltung versuchen, dass es so wenig direkte Kontakte wie möglich zwischen den Mitarbeitern einerseits und den Bürgern andererseits gibt. Bürgermeister Andreas Denzel hofft, „dass wir damit die Verbreitung des Virus zumindest verlangsamen können“. Und, so Denzel weiter „wir wollen damit nicht nur die Bürgerinnen und Bürger schützen, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung“.

Es sei gerade während der Pandemie besonders wichtig, dass die Verwaltung arbeitsfähig bleibe. „Das sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig“, betont das Stadtoberhaupt. Deshalb seien alle aufgefordert, ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Auch sollten unbedingt die üblichen Hygieneregeln wie gründliches Händewaschen mit Seife und die Nies- und Hustenetikette beachtet werden. Wer darüber hinaus regelmäßig lüfte und sofern möglich auch noch die Corona-Warn-App auf seinem Handy installiere, helfe aktiv mit, die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Bei der Stadtverwaltung wurde eine Koordinierungsgruppe gebildet, die die aktuelle Lage beobachtet und je nach Bedarf über weitere Maßnahmen entscheidet. „Halten Sie sich an die aktuellen Regeln, damit wir alle die Krise möglichst gesund überstehen“, ruft Bürgermeister Denzel die Ochsenhauser Bürgerinnen und Bürger auf.