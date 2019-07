Ochsenhauser Musical für Preis nominiert

Das Kindermusical „Freunde, Töne, Götterfunken“ der Ochsenhauser Landesakademie ist für den Lotto-Musiktheaterpreis 2019 nominiert. Das teilen Landesakademie und Lotto GmbH Baden-Württemberg mit. Das Musical wird am 8. September im Bräuhaussaal der Landesakademie uraufgeführt. Bei der Uraufführung machen 60 Kindern der Ochsenhauser Kindersingtage „OxKiSi“ mit. Bei dem Werk, das in die Kindheit Beethovens führt, handelt es sich um eine Auftragskomposition der Akademie, für die der dänische Komponist John Hoybye sowie der in Wien lebende Librettist Immanuel der Gilde gewonnen werden konnten.

Mit der Nominierung hat die Landesakademie die Chance auf einen der vier Hauptpreise, die mit jeweils 3000 Euro dotiert sind. Zusätzlich gibt es vier Förderpreise in Höhe von je 1000 Euro zu gewinnen. Neben Ochsenhausen wurden fünf weitere Gruppen für die Endrunde nominiert, die aus Backnang, Marbach am Neckar, Herbolzheim, Ebhausen und Herrenberg kommen.

Der Musiktheaterpreis wird zum zehnten Mal von Lotto Baden-Württemberg und dem Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ausgeschrieben. Gefragt sind Stücke von jungen Menschen für junge Menschen, die durch Qualität und Engagement überzeugen. Teilnahmeberechtigt sind Schulen und Musikschulen sowie kirchliche Einrichtungen, Theaterwerkstätten und Vereine der Laienmusik aus ganz Baden-Württemberg. Ab September werden die Juroren die Aufführungen der in die Endauswahl gelangten Bewerber besuchen und beurteilen. In Ochsenhausen ist die Jury am 8. September zur Uraufführung des Musicals. Die Jury besteht aus Vertretern von Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen sowie Künstlern aus den Sparten Musik, Schauspiel und Tanz. Sie traf ihre Auswahl anhand schriftlicher Bewerbungen.

„Wir verfolgen schon über Jahre hinweg die Möglichkeiten, aber auch die Bedürfnisse der Musik- und Theaterpädagogen im Land. Unser Preis soll Unterstützung und Anerkennung sein für das große Engagement über den Bildungsplan hinaus“, sagt Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker. Krönender Abschluss für alle Teilnehmer und insbesondere für die Hauptpreisträger wird die große Preisverleihung am 4. Oktober 2020 in Ludwigsburg sein.

Die Landesakademie weist darauf hin, dass es für die Ochsenhauser Kindersingtage noch wenige freie Plätze gibt. Die Tage beginnen am 1.September und finden eine Woche später mit der Aufführung ihren Höhepunkt. Die Kindersingtage sind Teil des Musiksommers in Ochsenhausen. Kinder im Alter zwischen 9 und 14 Jahren können an den Kindersingtagen teilnehmen.