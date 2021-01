Ochsenhauser Lichtmessmarkt abgesagt

Hatte man bei der Ochsenhauser Stadtverwaltung im vergangenen Jahr noch gehofft, 2021 die Jahrmärkte wieder abhalten zu können, so hat die anhaltende Corona-Pandemie diese Pläne durchkreuzt. Gleich der erste Markt im Jahr, der für den 8. Februar geplante Lichtmessmarkt, muss abgesagt werden. „Wir haben alle Marktbeschicker bereits informiert“, so Marktmeister Ernst Zobel. „Und alle wissen, dass uns dies nicht leicht gefallen ist.“

Angesichts der bis Mitte Februar verlängerten Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 hatte die Verwaltung auch keine andere Möglichkeit, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. „Wir können nur so sicherstellen, dass keine Übertragung des Virus möglich ist“, sagt Bürgermeister Andreas Denzel. Sowohl das Stadtoberhaupt als auch der Marktmeister hoffen, dass die Pandemie so weit eingedämmt werden kann, dass die weiteren Jahrmärkte stattfinden können. Ob es gelingt, den Georgimarkt Ende April abzuhalten, muss laut Stadtverwaltung abgewartet werden.