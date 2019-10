Ochsenhauser Klosterkirche bekommt päpstliches Wappen

Zahlreiche Bürger aus Ochsenhausen, aber auch weit angereiste Gäste sind am Sonntagabend zur St. Georgskirche in Ochsenhausen gekommen. Sie erlebten mit, wie ein neues Papstwappen an der Außenfassade der Kirche enthüllt wurde. Die feierliche Enthüllung stellt den Beginn der Festwoche anlässlich der Erhebung der St. Georgskirche zur Basilika dar. Auf dem Kirchplatz vor der Mariensäule kamen Geistliche und Gäste für eine kleine Serenade zusammen.

Dekan Sigmund F. J. Schänzle bedankte sich in seiner Ansprache bei Papst Franziskus zur Erhebung der Kirche zu einer Basilika. Am kommenden Sonntag, 3. November, wird um 10 Uhr die Erhebung zusammen mit Bischof Gebhard Fürst gefeiert.

Feierlicher Gottesdienst

Bei diesem Pontifikalgottesdienst wird neben Bischof Gebhard Fürst, als Leiter der Feier, auch der syrisch-katholische Patriarch Ignatius Joseph III. Younan von Antiochien am Altar stehen. Zu den geladenen Gästen gehören Regierungspräsident Klaus Tappeser aus Tübingen, Ortspfarrer Dekan Sigmund Schänzle und weitere weltliche und kirchliche Prominenz, unter ihnen Vertreter der Komturei St. Georg Ravensburg des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, die vor 55 Jahren in Ochsenhausen gegründet wurde.

77 Basiliken gibt es derzeit deutschlandweit, davon stehen drei in der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Weingarten, Ulm-Söflingen, Ellwangen und nun auch die ehemalige Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen.

Der Weg zur Erhebung

Offiziell darf sich die Kirche nach der Erhebung „Basilica Minor“ nennen, lateinisch für „Kleine Basilika“. Weltweit tragen rund 1620 Gotteshäuser diesen Titel. „Das ist eine sehr schöne Wertschätzung“, betonte Dekan Schänzle bei seiner Ansprache an diesem feierlichen Abend. Nach einem langen und steilen Weg habe auch nun der Landkreis Biberach seine erste Basilika bekommen, freute sich der Dekan.

Der von der Kirchengemeinde St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos gestellte Antrag zur Erhebung der Kirche zu einer Basilika wurde 2012 von Bischof Gebhard Fürst unterstützt, sodass die Zustimmung der Vollversammlung der deutschen Bischofskonferenz im Jahr 2014 folgte. Nur noch ein Schritt fehlte, welcher im März dieses Jahres gemacht wurde: Mit der Umgestaltung des Altarbereichs und einem feststehenden Zelebrationsaltars samt Ambo sind alle Hürden genommen. Alle anderen Kriterien erfüllt die Kirche bereits.

Die Historische Bürgerwehr Dietenheim, die Stadtgarde, die „Königsdragoner“, die Stadtkapelle Ochsenhausen, die Musikkapelle Erlenmoos und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr trugen mit ihrer Musik zum feierlichen Rahmen der Wappenenthüllung bei.