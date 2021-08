Ochsenhauser Kita-Leiterin herzlich verabschiedet

Unter dem Motto „Kleine Menschen brauchen so große Herzen wie Deins“ ist die Leiterin des Familienzentrums Ochsenhausen, Hana Frey, in den Ruhestand verabschiedet worden. In einer pandemiebedingt kleinen Feierstunde wurde die langjährige Leiterin von Bürgermeister Andreas Denzel „auf einseitigen Wunsch von Frau Frey“ in einen neuen Lebensabschnitt entlassen.

Das Stadtoberhaupt bedauerte, dass er damit eine Mitarbeiterin verliere, die fast 30 Jahre lang im Kindergarten tätig gewesen sei. Eine Ära gehe zu Ende. Hana Frey habe zu Beginn ihrer Arbeit einen Kindergarten vorgefunden, der mit dem von heute „so gut wie nichts gemein“ gehabt habe. Damals sie die Regelbetreuung tatsächlich die Regel gewesen, während heute verlängerte Öffnungszeiten, Ganztagsbetreuung, Kinderkrippe und Mittagessen im Kindergarten die Gegenwart prägten. Frey habe diesen Wandel als Kindergartenleiterin maßgeblich mitgestaltet. Er nannte sie eine Erzieherin „mit Leib und Seele“ und „vor allem auch mit Herz“.

Geboren in Prag, zu Zeiten des Eisernen Vorhang, kam Hana Frey im Alter von 14 nach Deutschland und besuchte unter anderem vier Jahre das Aufbaugymnasium im ehemaligen Kloster Ochsenhausen. Begonnen hat sie als Arbeiterin bei der Firma Liebherr. Sie wollte jedoch Erzieherin werden und besuchte die Fachschule für Sozialpädagogik in Biberach. Es folgten Stationen als Gruppenleiterin im Katholischen Kindergarten, ehe sie an der Seite ihres Mannes als „Hausmeister-Ehefrau“ im Schulzentrum Herrschaftsbrühl tätig war.

1992 zog es sie zurück in den Kindergarten. Sie übernahm im städtischen Kindergarten eine Stelle als Erzieherin und wurde im Herbst 2001 zur Kindergartenleiterin bestellt. Diese reiche Lebenserfahrung habe sie geprägt und sei „die Quelle Ihrer Gelassenheit und Ihres Optimismus“, sagte Denzel an Frey gewandt. Zwischen ihnen beiden habe es nie ein unangenehmes Gespräch, so Denzel. Frey habe aber auch hartnäckig sein können, wenn sie etwas für „ihren“ Kindergarten erreichen wollte. Für den neuen Lebensabschnitt, „in dem Sie all das verwirklichen können, was vielleicht bisher zu kurz gekommen ist“, wünschte der Bürgermeister ihr Glück, Gesundheit und Wohlergehen.

Die Leiterin der Grundschule Ochsenhausen, Stephanie Albrecht, dankte Frey für die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule. Sie habe Hana Frey als einen Menschen schätzen gelernt, der stets das Beste für die Kinder gewollt und immer Verständnis für die Belange der Familie aufgebracht habe. Sie wünschte Frey „viele kleine und große Herzen, die den Ruhestand begleiten“. Für den Elternbeirat lobte Julia Dominique Freys „Gespür für Kinder und Familien“. Sie hieß das neue Leitungsteam willkomen. Im Namen des Personalrats der Stadt dankte Margot Welte für die jahrelange Zusammenarbeit, die „gefühlt schon eine Ewigkeit bestehe“. Sie bedauerte das Ausscheiden von Hana Frey und wünschte ihr für dne Ruhestand alles Gute.

In ihrem Schlusswort dankte Hany Frey allen, die sie in ihrem Leben begleitet hatten, besonders der Stadt als Trägerin des Kindergartens und allen Kooperationspartnern wie den Schulen, den anderen Kindergärten, dem Bildungswerk, der Jugendmusikschule und der Landesakademie für die musizierende Jugend. Schmunzelnd verriet sie, dass sie beim früheren Hauptamtsleiter auf ihre Bitten meist erst ein „Nein“ habe zu hören bekommen. Erst ein paar Tage später sei er zu einem „Ja“ zu bewegen gewesen. Sie wünschte ihren Nachfolgerinnen, Sabine Schrey und Melanie Eibofner, viel Freude bei der neuen Tätigkeit und überraschte diese mit einem ganz besonderen Geschenk: „Ich möchte euch meine Marionetten überlassen, wenn ihr sie wollt.“

Geschenke hatte es zuvor auch für sie gegeben: Die Kinder des Familienzentrums hatten Lieder einstudiert, die sie mit viel Freude vortrugen. Als Abschiedsgeschenk hatten sie außerdem ein großes Herz gebastelt, das sie nebst Blumen überreichten. Die Erzieherinnen hatten mit den Kindern einen kleinen Film gedreht, in dem diese Fragen zu Hana Frey beantworten mussten. Mit dem Lied „Ciao, es war schön“ beschlossen die Kinder und Erzieherinnen die Abschiedsfeier.