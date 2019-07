Für die Ochsenhauser Kindersingwoche (Ox-Ki-Si) sind nur noch wenige Plätze frei. Das teilt die Musikakademie mit. Die Singwoche richtet sich an Kinder zwischen neun und 14 Jahren und findet in Ochsenhausen in der letzten Woche der Sommerferien statt. Insgesamt können bis zu 50 Kinder daran teilnehmen. Neben musikalischer und szenischer Arbeit rundet laut Ankündigung ein abwechslungsreiches, kreatives Freizeitprogramm unter fachkompetenter Betreuung die Kindersingwoche ab. In diesem Jahr studieren die Kinder das Kindermusical „Freude, Freunde, Götterfunken“ ein. Es wurde vom Komponisten John Hoybye im Auftrag der Akademie komponiert. Es lässt die Teilnehmer in die Kindheit des großen Komponisten Ludwig van Beethoven eintauchen. In dem Musical wird zwar Beethovens Musik verwendet, aber in einem neuen Gewand mit Elementen des Swing, Pop und Jazz präsentiert.