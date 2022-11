Ochsenhauser Grundschüler feiern Erntedank

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Erntedankfest, welches in der christlichen Kirche als Fest nach der Ente im Herbst gefeiert wird, danken Menschen Gott für die Gaben der Ernte. Als Aktion, die vom Förderverein der Grundschule Ochsenhausen für alle Schülerinnen und Schüler organisiert wurde, stand der Gedanke der Dankbarkeit und des Miteinanders im Fokus.

In der Woche vor den Herbstferien wurde ein Erntedankaltar aufgebaut, welchen die Schülerinnen und Schüler zahlreich bestückten. Sie brachten täglich Feldfrüchte wie zum Beispiel Kartoffeln, Kürbisse, Karotten und Zwiebeln mit in die Schule. Am Donnerstag, den 27. Oktober wurden diese dann mit Hilfe einiger Eltern im Gemeindehaus zu einer Suppe verkocht. Die Schülerinnen und Schüler schnibbelten fleißig Gemüse und pürierten das gekochte Gemüse.

In den Klassen wurde dann das kirchliche Fest als Brauch thematisiert. Dabei wurde unter anderem Wert daraufgelegt, dass der Gedanke der Dankbarkeit und des Miteinanders auch interreligiös aufgefasst werden kann. Nach einem Erntedankgebet war es dann soweit und die Schülerinnen und Schüler ließen sich die selbstgekochte Suppe schmecken.

Herzlichen Dank an alle Helfer und ganz besonders an den Förderverein.