Ochsenhauser gedenken der Opfer der Weltkriege

Die Stadt Ochsenhausen unterhält seit 1980 eine Städtepartnerschaft mit der Stadt La Fère in Frankreich. Vor Kurzem ist eine Delegation aus Ochsenhausen zu den Feierlichkeiten des Weltkriegsgedenkens nach La Fère gefahren. Das Partnerschaftskomittee organisierte die Fahrt.

La Fère liegt in der Picardie am Rande der Champagne, etwa 120 Kilometer von Paris. La Fère war früh im Ersten Weltkrieg von deutschen Truppen besetzt. An die Bürger wurden deutsche Pässe ausgegeben und nur diejenigen konnten eine Schule besuchen, die einen deutschen Pass hatten.

Zur Delegation gehörten unter anderem Schülerinnen der Realschule Erolzheim und des Gymnasiums Ochsenhausen und Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel. Die Schülerinnen hatten sich vorab mit der Geschichte des Ersten Weltkrieges auseinandergesetzt. Schon am ersten Tag stand ein kurzer Besuch in Verdun an. Beim Besuch der Soldatenfriedhöfe vor der Gedenkstätte Beinhaus von Douaumont wurden die Schülerinnen sehr nachdenklich, als sie erfahren mussten, dass ein hier kämpfender Soldat eine durchschnittliche Überlebenszeit von nur 14 Tagen hatte.

Am zweiten Tag wurde bei einer Führung durch die Stadt den Teilnehmern die besondere Rolle der Stadt La Fère im Ersten Weltkrieg anschaulich erklärt. Die Gruppe besichtigte einige Soldatenfriedhöfe, unter anderem den in Veslud. Schon während des Krieges wurde dieser Friedhof von einem deutschen Soldaten und Gartenbauingenieur erbaut. Abschließend gab es noch eine kleine Ansprache vom stellvertretenden Bürgermeister von La Fère.

Am Sonntag, 11. November, gab es in La Fère eine Parade, die zum Kriegerdenkmal führte. Dort wurden von französischen Veteranen, dem Bürgermeister von La Fére, dem Ochsenhauser Bürgermeister Andreas Denzel zusammen mit dem Partnerschaftskomitee Blumengebinde niedergelegt. Bürgermeister Raymond Deneuville und Andreas Denzel machten in ihren Reden deutlich, wie wichtig Städtepartnerschaften sind.